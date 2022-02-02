Кариньш: февраль придется провести с существующими ограничениями

Кариньш сказал, что пока рано говорить о том, какими могут быть ограничения в марте, поскольку больше всего волнует ситуация в больницах.

В течение февраля правительство постарается разработать стратегию выхода из пандемии.

Кариньш указал, что каждый должен быть готов к изменениям правил и требований в любой момент. По поводу отмены "зеленого" и "красного" режимов Кариньш ответил уклончиво: "Об этом надо говорить, но еще рано".

Глава правительства отметил, что в настоящее время рано говорить об отмене или сохранении конкретных ограничений, так как мнения по этому вопросу различаются.

На вопрос о возможной отмене "зеленого" режима Кариньш ответил, что, по его мнению, нужно рассмотреть все возможности и целесообразность каждого требования. "Я не сомневаюсь в том, что во всем был свой смысл, но теперь, когда мы видим, что вирус и ситуация изменились, мы тоже должны быть готовы меняться", - сказал премьер.

Он подчеркивал, что изменение требований в меняющихся обстоятельствах является признаком не слабости, а силы. Премьер-министр осторожно прокомментировал возможные сроки согласования правительством каких-либо изменений в ограничениях. "Надеюсь, что в ближайшее время нам станет ясно, на что мы идем, тогда вопрос только в том, какими темпами", - сказал политик.

Как сообщалось, во вторник, 1 февраля, на заседании правительства Кариньш сказал, что допускает возможность отказа от использования ковид-сертификатов внутри страны в отдельных случаях.