Ср, 2.02.2022
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Анастасия Севастова решила приостановить карьеру

Анастасия Севастова ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова на неопределённый срок решила приостановить профессиональную карьеру, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

31-летняя спортсменка приняла такое решение, чтобы привести в порядок своё здоровье. В настоящий момент Севастова занимает 65-е место в мировом рейтинге WTA.

"Это не хорошо, если на корте ты не можешь показать свою лучшую игру, потому что всё время что-то мешает. Не хочу выходить на корт, пока не буду чувствовать, что готова на сто процентов", - сказала Севастова в интервью LTV.

Лиепайчанка отметила, что допускает возможность больше не вернуться в теннис, если организм будет не до конца готов. В 2013 году Севастова уже приостанавливала карьеру из-за травм. Два года спустя она вернулась на корт и в 2018 году сумела достичь самого высокого результата в карьере - 11-е место в рейтинге.

На официальном сайте WTA указано, что за время своей профессиональной карьеры она заработала 8,2 млн долларов.


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