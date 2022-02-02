Анастасия Севастова решила приостановить карьеру
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова на неопределённый срок решила приостановить профессиональную карьеру, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова на неопределённый срок решила приостановить профессиональную карьеру, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
31-летняя спортсменка приняла такое решение, чтобы привести в порядок своё здоровье. В настоящий момент Севастова занимает 65-е место в мировом рейтинге WTA.
"Это не хорошо, если на корте ты не можешь показать свою лучшую игру, потому что всё время что-то мешает. Не хочу выходить на корт, пока не буду чувствовать, что готова на сто процентов", - сказала Севастова в интервью LTV.
Лиепайчанка отметила, что допускает возможность больше не вернуться в теннис, если организм будет не до конца готов. В 2013 году Севастова уже приостанавливала карьеру из-за травм. Два года спустя она вернулась на корт и в 2018 году сумела достичь самого высокого результата в карьере - 11-е место в рейтинге.
На официальном сайте WTA указано, что за время своей профессиональной карьеры она заработала 8,2 млн долларов.