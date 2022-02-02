У двух игроков сборной Латвии выявлен Covid-19. Они пропустят Олимпиаду

Сборная Латвии отправится в Пекин в среду, 2 февраля. Вылет хоккеистов вместе с обслуживающим персоналом запланирован на 13:50.

Перед вылетом на Олимпиаду в составе сборной произошли небольшие изменения. Положительные результаты тестов на Covid-19 были зафиксированы у защитников Карлиса Чуксте и Артура Кулды.

В связи с этим в состав олимпийской сборной Латвии были включены Робертс Мамчицс и Наурис Сейейс.

Планируется, что в преддверии олимпийского хоккейного турнира сборная Латвии в Пекине проведёт два проверочных матча - 5 февраля против команды Олимпийского комитета России (ОКР) и 7 февраля против Дании.

Сборная Латвии на групповом этапе Олимпиады-2022 сыграет в группе "С" с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).