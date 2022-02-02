Ср, 2.02.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны

У двух игроков сборной Латвии выявлен Covid-19. Они пропустят Олимпиаду

Артур Кулда ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Двое игроков сборной Латвии сдали положительный тест на Covid-19, поэтому перед поездкой на Олимпийские игры в составе произошли изменения. Об этом сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).

Сборная Латвии отправится в Пекин в среду, 2 февраля. Вылет хоккеистов вместе с обслуживающим персоналом запланирован на 13:50.

Перед вылетом на Олимпиаду в составе сборной произошли небольшие изменения. Положительные результаты тестов на Covid-19 были зафиксированы у защитников Карлиса Чуксте и Артура Кулды.

В связи с этим в состав олимпийской сборной Латвии были включены Робертс Мамчицс и Наурис Сейейс.

Планируется, что в преддверии олимпийского хоккейного турнира сборная Латвии в Пекине проведёт два проверочных матча - 5 февраля против команды Олимпийского комитета России (ОКР) и 7 февраля против Дании.

Сборная Латвии на групповом этапе Олимпиады-2022 сыграет в группе "С" с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.


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