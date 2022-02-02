Ср, 2.02.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны

Шнуров выпустил оскорбительный клип "Шмарафон" про Ксению Собчак. Она ответила

ФОТО: AFP / Scanpix

В ночь на 2 февраля лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню "Шмарафон", в котором высмеял Ксению Собчак. Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать.

В своей песне "Шмарафон" новая солистка группы Зоя в шутливой форме упомянула слухи, связанные с российской телеведущей. В песне были намеки на трагическую аварию, в которую попала Ксения ("подумаешь, убила - спешила ж по делам"), и на неверность Виторгану ("ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган"). Название песни "Шмарафон" высмеивает новый онлайн-продукт Ксении, о работе над которым она рассказала после скандального интервью с Еленой Блиновской.

Собчак опубликовала пост в Instagram, в котором ответила Сергею Шнурову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр…, но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным, старым зожником с лицом… текстами уровня "аншлаг-аншлаг" и клипами, на которые жена денег не дает", - написала Ксения.

"Сережа, милый старый хрен, молодость не вернешь, со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура - выпей хорошенько! И талант вернется! Уверена! Конечно, ты не Боуи, не Мэнсон и даже не Лепс. Но, черт возьми, ты - Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур.

А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках.

А этот пост считай не ответом - много чести, - а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа", - заключила она.


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