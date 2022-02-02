Россиян чаще остальных проверяли на допинг перед Олимпиадой

По данным издания, всего было выдано более 5400 рекомендаций по допинг-тестированию отдельных спортсменов и команд перед Олимпиадой в Пекине. 95% спортсменов прошли проверку как минимум один раз.

Среди национальных сборных больше всего рекомендаций было выдано по российской сборной, которая на Олимпиаде в Пекине будет выступать как команда Олимпийского комитета России (ОКР).

Вторыми в списке стали представители Германии, третьими - США. В пятёрку также попали спортсмены Канады и Норвегии.

Чаще всего тестировались представители горнолыжного спорта, биатлона, лыжных гонок, фристайла и бобслея, в командных видах спорта - хоккея и кёрлинга.

ТАСС отмечает, что на Играх в Пекине впервые будет полноценно использоваться процедура тестирования пятен сухой крови. Собранный биоматериал помещается на специальную бумагу, после чего он высушивается. Полученный образец позволяет применять новые возможности для скрининга на запрещённые вещества, его проще хранить и транспортировать по сравнению с жидкой кровью.