Видео ⟩ Рижане создали свой "театр теней"

В общих чертах смысл Shadow theatre можно выразить словами известного психолога Юнга:

"Каждый несет в себе тень, и чем меньше она воплощена в сознательной жизни человека, тем она чернее и плотнее".

Многие люди, подсознательно чувствуя в себе эту "тень", боятся ее, стараясь загнать в самые отдаленные, потаенные уголки своей души. Между тем залог личностного роста, уверенности в себе, гармонии с самим собой как раз состоит в том, чтобы осознать свою "теневую сторону", понять ее и принять! Это очень важно для каждого из нас!.

Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать: эта песня была словно продиктована мне свыше. Слова придумались мгновенно, прямо во время тренировки с Idance confession. Не было долгих мучительных поисков и сомнений - я четко знала, чего хочу, что именно желаю сказать и себе, и окружающим меня людям. А главное - своей подрастающей дочери. Это лучший урок, который я могла ей преподать.

Эта песня очень ценная для меня еще потому в ее создании принимали участие дорогие мне люди. Это и наша команда - мои друзья, о которых я сказала выше. А еще - моя дочь Берта (она снялась в клипе как один из главных "образов"), и моя мама - автор музыки.

И, конечно, будет новая песня, где я захочу признаться в любви…".

Марина Блументаль (автор музыки):

"В свое время я окончила музыкальное училище Я. Мединя, однако практически сразу по окончании сделала крутой профессиональный "вираж", и уже более тридцати лет занимаюсь делом, которое считала и считаю своим настоящим призванием - журналистикой. Так что ни композитором, но и профессиональным музыкантом в принципе, я себя не считаю. И все же, когда Диана предложила мне попробовать написать музыку к песне (к слову, в тот момент еще даже текста не было), - мне стало интересно. Конечно, были и сомнения, и даже страх: а получится ли у меня что-нибудь? А вдруг что-то подобное где-то уже звучало, а я об этом не знаю? Скажут еще, что где-то списала…

Но все-таки желание попробовать победило. К тому же очень понравилась сама идея. Ведь это, по сути, составляет жизнь каждого из нас - взлеты и падения, закаты и рассветы, радость и горе. И очень важно, чтобы все, что происходит в нашей жизни, - и хорошее, и плохое, - в конечном счете выводило нас на новый, более высокий уровень: давало бы стимул к личностному росту, к осознанию своего "Я", к принятию себя, к пониманию, зачем ты пришел в этот мир…