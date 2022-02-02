Видео ⟩ Рижане создали свой "театр теней"
Недавно вниманию любителей музыки была представлена песня и клип с интригующим названием - Shadow theatre ("Театр теней").
Недавно вниманию любителей музыки была представлена песня и клип с интригующим названием - Shadow theatre ("Театр теней").
Точнее, даже не музыкальный клип, а скорее короткий, двухминутный фильм, очень яркий и красочный, наполненный метафорами и глубочайшим смыслом. Образы всем известной детской сказки передают становление героини: мы следим за ее поиском своего "Я", за ее борьбой с "внутренними тенями" - со всем тем темным, что происходит в каждом из нас. Можно с уверенностью сказать: каждый, кто прослушает эту песню - и, скорее всего, не один раз - наверняка почувствует в ней нечто близкое, понятное и сокровенное. Такое, что проникнет и в душу, и в разум, и останется с нами навсегда.
Диана Губерман (исполнитель, автор идеи и текста):
"Мой первый опыт такого рода - кавер и видео на легендарный хит Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". У нас подобралась отличная команда: мои подруги Дина и Юля - танцевальный дуэт Idance confession, ребята-операторы, которые не просто снимали, а фактически управляли процессом… Первая работа нашей команды настолько вдохновила всех нас, что появилось огромное большое желание создать что-то новое, - теперь уже свое.
В общих чертах смысл Shadow theatre можно выразить словами известного психолога Юнга:
Многие люди, подсознательно чувствуя в себе эту "тень", боятся ее, стараясь загнать в самые отдаленные, потаенные уголки своей души. Между тем залог личностного роста, уверенности в себе, гармонии с самим собой как раз состоит в том, чтобы осознать свою "теневую сторону", понять ее и принять! Это очень важно для каждого из нас!.
Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать: эта песня была словно продиктована мне свыше. Слова придумались мгновенно, прямо во время тренировки с Idance confession. Не было долгих мучительных поисков и сомнений - я четко знала, чего хочу, что именно желаю сказать и себе, и окружающим меня людям. А главное - своей подрастающей дочери. Это лучший урок, который я могла ей преподать.
Эта песня очень ценная для меня еще потому в ее создании принимали участие дорогие мне люди. Это и наша команда - мои друзья, о которых я сказала выше. А еще - моя дочь Берта (она снялась в клипе как один из главных "образов"), и моя мама - автор музыки.
И, конечно, будет новая песня, где я захочу признаться в любви…".
Марина Блументаль (автор музыки):
"В свое время я окончила музыкальное училище Я. Мединя, однако практически сразу по окончании сделала крутой профессиональный "вираж", и уже более тридцати лет занимаюсь делом, которое считала и считаю своим настоящим призванием - журналистикой. Так что ни композитором, но и профессиональным музыкантом в принципе, я себя не считаю. И все же, когда Диана предложила мне попробовать написать музыку к песне (к слову, в тот момент еще даже текста не было), - мне стало интересно. Конечно, были и сомнения, и даже страх: а получится ли у меня что-нибудь? А вдруг что-то подобное где-то уже звучало, а я об этом не знаю? Скажут еще, что где-то списала…
Но все-таки желание попробовать победило. К тому же очень понравилась сама идея. Ведь это, по сути, составляет жизнь каждого из нас - взлеты и падения, закаты и рассветы, радость и горе. И очень важно, чтобы все, что происходит в нашей жизни, - и хорошее, и плохое, - в конечном счете выводило нас на новый, более высокий уровень: давало бы стимул к личностному росту, к осознанию своего "Я", к принятию себя, к пониманию, зачем ты пришел в этот мир…
Мне очень хотелось, чтобы эту замечательную идею передавали не только слова песни, но и ее мелодия. Надеюсь, это получилось: музыкальные "волны", то поднимающиеся вверх, то низвергающиеся вниз, отражают настроение героини — ее страхи и сомнения, ее неуверенность, ее душевные "тени" и борьбу, которую она с ними ведет - и в итоге побеждает. Однако вместо "победного аккорда" нас ждет несколько неопределенное завершение — как символ того, что жизнь продолжается, и что возможности для духовного роста бесконечны...".
Кристина Корвин (музыкант, поэтесса, педагог по вокалу, студийная запись):
"Shadow Theatre, пожалуй, самая стилистически уникальная песня, над которой мне довелось поработать. Когда Диана показала мне демо, моей первой мыслью было: как это можно аранжировать, чтобы всем было понятно? Это не была привычная поп-музыка, которая звучит, извините, из каждого утюга. Это и вокально, и инструментально сложная вещь, которую надо понять, прочувствовать и прожить!
Нам очень повезло, что аранжировщик нас понял с полуслова, и сделал идеальную обработку, в которой мы абсолютно ничего не захотели изменить.
Юлия Андреева, Дина Флоренц, (хореографический дуэт Idance confession):
"Это уже наш второй творческий проект, который мы реализовали вместе с Дианой. Получив огромное удовольствие от работы над клипом "Позови меня", мы были очень рады, когда Диана пригасила нас поучаствовать в создании Shadow Theatre. Это действительно потрясающая песня, которая трогает душу, и от которой в буквальном смысле по спине бегут мурашки. Она пронизана глубоким смыслом, - но при этом такой свободой и легкостью, что мы в этом клипе решили в буквальном смысле стать "тенями" - отказаться от точных, заученных движений в пользу импровизации. Именно эта импровизация и красивые, парящие в воздухе одеяния позволили нам свободно двигаться, выражая свои чувства и эмоции как от песни, так и от невероятно красивого места и потрясающего заката. Мы очень надеемся, что созданный нашей командой "Театр теней" никого не оставит равнодушным!".
Над сценарием и съемками видео работали режиссеры, операторы-постановщики с богатым опытом работы в короткометражном кино, музыкальных видео, сериалах, рекламе Даниэль Иоффе и Алексей Мельник. В видео продумана каждая деталь, каждый элемент, подобраны потрясающие локации. Но пускай видео все скажет само за себя.
Получайте удовольствие и посмотрите два раза - первый - головой, второй - сердцем".
Видео: Клип Дианы Губерман "Театр теней"