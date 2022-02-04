Зеркальная свадебная дата 22.02.2022 - в России ее уже продают. А что в Латвии?

Что случилось?

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в Сети начали продавать свадебную дату - 22.02.2022. В основном посредством сервиса объявлений. Цены варьировались от 100 тысяч рублей (около 1154 евро) до 3 миллионов (около 34 625 евро).

Каков спрос в Латвии?

В Департаменте записи актов гражданского состояния Министерства юстиции отметили, что такие знаменательные даты среди желающих вступить в брак популярны, как и прежде. В Латвии 22.02.2022 планируется регистрация примерно 165 браков.

Самый большой спрос на эту дату в Риге, Юрмале, Даугавпилсе, а также в Огрском и Тукумском краях.

В департаменте уточнили, что в настоящее время это не единственная востребованная среди желающих вступить в брак дата с цифрой 22, но особый интерес проявляют к дате 22.06.2022.

В свою очередь Яна Милле, организатор свадеб и мероприятий в Латвии, сообщила RUS TVNET, что в связи с режимом чрезвычайной ситуации и действующими ограничениями по количеству гостей на частных мероприятиях запросов на 22.02.2022 нет вообще. Иная картина с летними "22".

"В летние месяцы 22-е числа уже разобраны. Самой популярной датой по запросам является 22.07.22", - отметила Милле.

Есть ли еще возможность подать заявку на эту дату?

"Все возможности, конечно, не исчерпаны, но следует учитывать, что согласно Гражданскому законодательству брак заключается не ранее чем через месяц после подачи заявления. Это означает, что для регистрации брака 2 февраля 2022 года заявление нужно было подать не позднее 22 января", - пояснила RUS TVNET представитель департамента Лана Маулиня.

А что говорит астрология о свадьбе в "магические" даты?

На этот вопрос для RUS TVNET отвечает латвийский астролог Наталия Бушурова.

22.02.2022

День на убывающей фазе Луны, а значит подходит для заключения брака после достаточно продолжительных отношений, как итог или логическое завершение определенного этапа - довольно неплохой день.

Практически весь февраль - 22.02 не исключение - "мужская и женская" планеты Марс и Венера в соединении в знаке Козерога, а значит для любых союзов период отличный. Луна будет находиться в знаке Скорпиона, и, учитывая ее аспекты в этот день, можно предположить, что страсти в этом союзе вероятны нешуточные.

Однако переговоры Марса и Нептуна помогут паре и лавировать, и вылавировать в самых сложных ситуациях, если они за крепость, надежность, преданность и верность.

22.06.2022

День тоже на убывающей фазе Луны, а значит больше подойдет для заключения брака в тех парах, где решение принято давно и чувства прошли проверку временем.

Солнце в знаке Рака создает благоприятный настрой и на семейный очаг, и на уют.