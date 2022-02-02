Видео ⟩ ДТП на Вентспилсском шоссе показало опасность поворота налево

Лобовое столкновение произошло около 8:00. Левый поворот совершил водитель Audi, поворачивая с Вентспилсского шоссе в сторону Слоки. Видимость была затруднена из-за погодных условий, сообщает передача Degpunktā на TV3.

"Была плохая видимость. Казалось, будто кто-то бросает снег мне на стекло. Смотрю на поворот. Поворачиваю, смотрю, как поехать, и не замечаю джип", - рассказывает водитель Audi.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Водителю Джипа оставалось только резко затормозить, но от столкновения это не спасло. Автомобилист отмечает, что сам удар был относительно легким, худшее ожидалось позже, когда по инерции машина соскользнула в кювет.

Пожарным, поспешившим на помощь из Юрмалы, не пришлось заниматься освобождением людей. Мужчины освободили и расчистили проезжую часть.

Положительно, что участники аварии, независимо произошедшего, адекватно оценивают ситуацию, не обвиняют друг друга и понимают, что на дороге может случиться всякое. Главное, что нет человеческих жертв.