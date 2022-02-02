ВИДЕО ⟩ "Рига" сыграла вничью с московским "Спартаком"

В среду, 2 февраля, "Рига" в Дубае провела контрольный матч с московским "Спартаком", который завершился вничью - 0:0.

Самый опасный момент случился во втором тайме - нападающий красно-белых Джордан Ларссон упустил отличную возможность отличиться, когда уже обвёл вратаря, но не попал по пустым воротам.

Напомним, в первом проверочном матче в ОАЭ "Рига" потерпела поражение от варшавской "Легии" (0:2), затем одержала две победы над словацкими клубами "Слован" (2:1) и "Жилина" (2:1), а в четвёртом матче разошлась миром с малайзийским клубом "Джохор" (1:1).

"Спартак" провёл второй матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли и снова сыграл вничью. Ранее красно-белые разошлись миром со "Слованом" (2:2).