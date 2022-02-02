Ср, 2.02.2022
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Литва отменяет ковид-сертификаты и обязательное тестирование работников
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ФОТО: Michele Ursi/Shutterstock

В среду правительство Литвы приняло решение с субботы приостановить действие национального ковид-сертификата, или "паспорта возможностей", введя при этом другие ограничения.

Как подчеркнули министры после заседания правительства, "паспорт возможностей" полностью не аннулируется, и правительство по-прежнему сохраняет его в своем арсенале решений. Однако премьер-министр Ингрида Шимоните выразила надежду, что действие этого документа не придется восстанавливать.

Она также напомнила, что введение сертификата в прошлом году позволило компаниям возобновить работу после карантина, позже, когда заболеваемость вновь увеличилась, позволило не прекращать работу, а также стимулировало некоторых людей пройти вакцинацию против Covid-19.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, решение о приостановке действия "паспорта возможностей" принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации.

"С распространением более заразного омикрон-штамма существует риск заражения как непривитых, так и полностью вакцинированных или переболевших людей, поэтому роль "паспорта" в защите населения и снижении риска заражения Covid-19 значительно уменьшилась", - говорится в решении.

После приостановки действия "паспорта" магазины, рынки и другие крытые торговые точки вновь должны будут предоставлять не менее 15 квадратных метров торговой площадей на одного посетителя или обслуживать не более одного посетителя одновременно.

Спортивные мероприятия, ярмарки, фестивали и другие массовые мероприятия должны строго соответствовать требованиям в отношении регулирования потока людей, соблюдения безопасного расстояния и другим правилам безопасности.

На заседании правительства также было принято решение признать две новые вакцины от Covid-19 - Covishield и Nuvaxovid, которые не используются в самой Литве, но будут признаваться у иностранцев.

"Паспорт возможностей" был введен в Литве в мае, еще до введения европейского ковид-сертификата. Его могли получить те, кто был привит от Covid-19, перенес заболевание, а на короткое время - те, кто получил отрицательный тест на коронавирус. "Паспорт возможностей" был необходим для посещения крупных магазинов, мест общественного питания, культурно-развлекательных заведений и получения услуг.

Обязательного тестирования работников на Covid-19 не останется

Обязательного профилактического тестирования работников на коронавирус не остается, постановил в среду Кабинет министров Литвы.

Это постановление вступит в силу после его обнародования.

Как говорится в документе, отказаться от одноразового и периодического тестирования решено "с учетом того, что в условиях распространения сейчас омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 заразиться можно и непривитым, и привитым или переболевшим, наблюдается очень интенсивное распространение инфекции, поэтому больше нецелесообразно выделять отдельные группы деятельности, в которых применялось бы одноразовое и периодическое тестирование".

По словам вице-министра здравоохранения Ауримаса Печкаускаса, отказ от профилактического тестирования на Covid-19 снимет огромную нагрузку с пунктов тестирования. Из-за роста заболеваемости коронавирусом сейчас сделать тест иногда занимает несколько дней.

В соответствии с принятым в среду решением обязательное тестирование отменяется и для медиков и социальных работников.

До этого периодически проверяться на Covid-19 должны были работники медицины, социальной опеки, образования, аптек, общественного транспорта, производства, общественного питания и других секторов.

Тестирование было обязательным для тех работников, которые не приобрели иммунитет или же по прошествии семи месяцев после полной вакцинации не получили бустерную дозу вакцины.


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