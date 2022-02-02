В Литве отменить ковид-сертификаты могут уже с 5 февраля

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила на прошлой неделе, что кабинет министров планирует отменить "паспорт возможностей". Это решение также было одобрено советом независимых экспертов при правительстве в понедельник, 31 января.

Омикрон-штамм стал доминирующим в Литве, поэтому кардинально изменил ситуацию. Правда, при необходимости требование "паспорт возможностей" смогут продлевать.

Ранее Шимоните говорила: "Могу сказать, что правительство планировало приостановить действие "паспорта возможностей" уже несколько недель, просто за эти недели были согласованы оперативные управленческие решения, проведены консультации с бизнесом. Я думаю, что решение о приостановлении действия "паспортов возможностей" будет принято в среду".

Поскольку в последнее время в Литве наблюдается рост заражения омикроном, а течение заболевания в основном легкое, необходимость "паспорта возможностей" все чаще ставится под сомнение.

Кроме того, министр здравоохранения Арунс Дулькис утвердил порядок, позволяющий приходить на работу инфицированным Covid-19 людям, у которых нет симптомов, если они работают в жизненно важных отраслях, где не хватает работников.

"Паспорт возможностей" был введен в Литве в мае до сертификата Covid-19 Европейского Союза, чтобы мотивировать людей делать прививки и контролировать распространение коронавируса.