Ср, 2.02.2022
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Каспарс Герхардс, министр земледелия об открытии депозитной системы

Кариньш: полуобязательная военная служба - возможна

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Ядром обороны Латвии должна оставаться хорошо оснащенная профессиональная армия, а дополнением к ней может стать частично обязательная военная служба, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью телеканалу TV3.

Так он ответил на вопрос, есть ли основания для начала дискуссии об обязательной воинской обязанности. Премьер-министр сказал, что эти вопросы нужно обсуждать, и Министерство обороны совместно с Национальными вооруженными силами уже делают это.

"Понятно, что ядром является и, я полагаю, должна оставаться профессиональная служба - хорошо подготовленные, высокоэффективные, боеспособные военные. Но чем больше наших жителей мы сможем обучить и привлечь молодежи, тем лучше", - прокомментировал глава правительства.

В качестве возможных вариантов привлечения населения и молодежи к укреплению обороноспособности страны Кариньш упомянул частичное введение обязательной воинской обязанности, увеличение количества солдат запаса и численности Земессардзе, возможно, также с частичной обязанностью. Также было бы очень полезно обучать старших школьников действиям в условиях военных действий и кризисных ситуаций, сказал премьер.

"Нам необходимо поддерживать качество и профессионализм [обороны], увеличив при этом количество [людей]", - сказал Кариньш, отметив, что этого можно добиться с помощью различных решений.


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