Кариньш: полуобязательная военная служба - возможна

Так он ответил на вопрос, есть ли основания для начала дискуссии об обязательной воинской обязанности. Премьер-министр сказал, что эти вопросы нужно обсуждать, и Министерство обороны совместно с Национальными вооруженными силами уже делают это.

"Понятно, что ядром является и, я полагаю, должна оставаться профессиональная служба - хорошо подготовленные, высокоэффективные, боеспособные военные. Но чем больше наших жителей мы сможем обучить и привлечь молодежи, тем лучше", - прокомментировал глава правительства.

В качестве возможных вариантов привлечения населения и молодежи к укреплению обороноспособности страны Кариньш упомянул частичное введение обязательной воинской обязанности, увеличение количества солдат запаса и численности Земессардзе, возможно, также с частичной обязанностью. Также было бы очень полезно обучать старших школьников действиям в условиях военных действий и кризисных ситуаций, сказал премьер.