ФОТО ⟩ Сборная Латвии по хоккею вылетела на Олимпиаду в Пекин

В эту группу вошла сборная Латвии по хоккею, биатлонистка Байба Бендика и её тренер Илмарс Брицис, лыжница Патриция Эйдука и горнолыжник Микс Звейниекс.

Напомним, неделю назад в Пекин отправились 10 саночников и 5 тренеров, шесть лыжников и четверо представителей обслуживающего персонала, трое скелетонистов с пятью тренерами, а также шорт-трекист Роберт Крузбергс с помощником.

В свою очередь в понедельник, 31 января, в Китай вылетела латвийская команда по бобслею, которая состоит из пяти спортсменов и пяти тренеров. Также в Пекин отправились шорт-трекист Рейнис Берзиньш, горнолыжница Лиене Бондаре, двоеборец Маркус Виноградов и конькобежец Харальд Силов вместе со своими тренерами.

На предстоящей Олимпиаде-2022 от Латвии выступят 57 спортсменов в 11 видах спорта. Знаменосцами латвийской делегации на церемонии открытия Игр станут саночница Элиза Тирума и хоккеист Лаурис Дарзиньш.