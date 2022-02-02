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Большинство болезней начинаются еще до того, как появляются симптомы, однако невнимание к себе может отыграться – проблемы с венами и проблемы проктологического характера являются такими скрытыми угрозами. Статистические данные свидетельствуют о том, что мужчины посещают врача гораздо реже, чем женщины. Врач-флеболог, проктолог филиала «Veselības centrs 4» «Juglas klīnika» Анастасия Валюка рассказывает, в каких случаях мужчинам нельзя откладывать посещение флеболога и проктолога, и как возможности современной медицины позволяют быстро и щадящим образом справиться с самыми деликатными вопросами.

Флеболог диагностирует и лечит болезни вен. Каковы проявления венозной недостаточности, и какие факторы влияют на здоровье вен именно у мужчин?

После возраста 50 лет венозная недостаточность развивается в среднем у 20 % мужчин. На здоровье вен могут влиять наследственность и состояние здоровья – сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, травмы, операции, медикаменты, а также сидячая или стоячая работа, длительное пребывание на жаре (например, на производстве, в теплицах и т. д.), лишний вес, курение, тяжелая физическая нагрузка. Проблемы с венами могут затронуть и спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой, велосипедистов и т. д. Венозная недостаточность возникает, когда клапаны вен не могут полноценно обеспечить кровообращение от ног по направлению к сердцу, и кровь начинает течь обратно, поскольку кровь течет против силы тяжести. Нелеченная венозная недостаточность может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в случае наиболее тяжелой стадии – вызвать незаживающие трофические язвы (очень болезненные, болезнь тяжело поддается лечению).

На проблемы с венами прежде всего указывают чувство тяжести в ногах, необоснованные судороги ночью или зуд, сосудистая сетка, появление венозного рисунка и/или рельефа (выпирающие узловатые вены), однако сама венозная недостаточность могла начаться еще до появления симптомов, поэтому, если вы сталкиваетесь с этими факторами риска, вены у флеболога рекомендуется проверить профилактически с помощью дуплекс-ультрасонографии, особенно в случае малоподвижной работы и проблем с венами в семейном анамнезе.

Лечение вен – удобное и персонализированное

Если обнаружена венозная недостаточность, ее необходимо лечить как можно быстрее, однако и в случае тяжелого заболевания современная медицина предлагает максимально щадящие решения. Операции на венах сейчас происходят быстро – пациент через пару часов после манипуляции может вернуться к обычной жизни и в среднем через месяц после операции, сняв компрессионные чулки, полностью забыть о проблемах с венами. В клиниках «Veselības centrs 4» в зависимости от каждого конкретного случая пациентам доступны следующие методы лечения и их комбинации: лазерная хирургия с использованием лазеров последнего поколения, радиочастотная хирургия, микроволновая аблация, пенная склеротерапия или закрытие больной вены биологическим клеем. Особенно удобным и современным решением является метод биологического клея (от «VenaSeal»), позволяющий закрыть поврежденный сосуд и незамедлительно вернуться к обычной жизни без ношения компрессионных чулок – этот фактор особенно важен для представителей различных профессий, а также для людей, которым сложно надевать тугие чулки для вен (пожилые люди, ограниченная амплитуда движений, травмы). В области лазерных операций следует упомянуть уникальный, особо щадящий метод TOTAL EVLA, при котором используется устройство третьего поколения с диодным лазером 1940 нанометров, позволяющий во время одной операции закрыть как стволовые вены, так и их боковые ветви.

Сейчас большинство операций на венах можно считать манипуляциями. Для восстановления после операции не требуется брать отпуск – как сама операция, так и реабилитационный период практически не доставляют дискомфорта и не ограничивают ваших планов, операции на венах не носят сезонного характера – их можно делать в любое время года.

ФОТО: Пресс-фото

Индивидуальный подход – гарантия здоровья

Поскольку предлагается широкий спектр операций на венах, пациентам важно не растеряться и в разговоре с врачом подчеркнуть свои желания, специфику ритма жизни и бюджет. Не позволяйте уговорить себя на операцию, которая не соответствует вашим требованиям и возможностям (например, вас торопят, предлагают только лазерную операцию). Компетентный специалист посоветует самый подходящий для вас вид операции или комбинацию методов. Если вас мучают сомнения в объективности флеболога, посетите другого специалиста и сравните рекомендации.

ФОТО: Пресс-фото

Посещение проктолога – это деликатный вопрос. Почему не следует стесняться этого специалиста, и какие проблемы решают в кабинете проктолога?

Самое распространенное проктологическое заболевание – это геморрой разной степени – узловатые расширения сосудов в нижней части прямой кишки. Если геморроидальные узлы подвергаются слишком большому давлению, они увеличиваются, появляются жалобы. В случае запущенного заболевания геморроидальные узлы постоянно находятся снаружи анального отверстия.

Чтобы избавиться от геморроя тяжелой степени, необходима малоинвазивное или хирургическое лечение.

В основе инвазивных методов лежит необходимость устранить приток крови к увеличенным геморроидальным узлам – когда к геморроидальным узлам не поступает кровь, они исчезают. Это можно сделать механически, остановив циркуляцию крови специальным резиновым кольцом, или используя метод HET, когда сосуды коагулируют (прижигают) с помощью биполярной энергии. Кровоснабжение можно остановить и с помощью инъекций, используя препараты, закрывающие ток крови: склеротерапию и цианоакрилатный клей.

Сосуд, питающий геморроидальный узел, можно закрыть и хирургически. Решения THD и HAL, RAR означают, что питающие геморроидальные узлы сосуды прошиваются и лигируются. Используя метод EVRF RAFAELO®, через небольшой точечный укол иглой в геморроидальный узел вводится радиочастотный катетер, и в результате воздействия электромагнетического поля геморроидальный узел исчезает. В операциях на геморроидах используется также лазер, когда, благодаря точному световому импульсу сосуды «запаивают», и метод биполярной коагуляции LigaSure – на геморроидальные узлы воздействуют высокой температурой и силой давления, в результате чего содержащийся в тканях коллаген плавится, и геморроидальные узлы уничтожаются. Во время операции PPH (операции типа Лонго) сосуды сшивают циркулярным степлером. В редких случаях для удаления геморроидальных узлов применяется травматичный метод Миллигана-Моргана, при котором хирургически удаляют все геморроидальные узлы, а питающие их сосуды перевязывают лигатурой. При использовании устройства LigaSure лигатуры можно и не накладывать.

После операций на геморроидальных узлах пациенту следует считаться с определенным дискомфортом в период выздоровления, но это несравнимо с длительными мучениями, которые приходится терпеть, если игнорировать болезнь.

ФОТО: Пресс-фото

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Хотя обычно бывает сложно найти время на посещение врача, «Veselības centrs 4» призывает посвятить февраль защите своего здоровья и воспользоваться актуальными для мужчин предложениями клиник в рамках акции «Здоровье мужчины». Сила и успехи начинаются со здоровья!