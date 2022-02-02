Ср, 2.02.2022
На данный момент никто не говорит о том, чтобы НАТО ввязывалось в боевые действия напрямую, поскольку Украина хоть и наш союзник, но не член НАТО. Думаю, если бы такое вторжение случилось, ответ должен был бы быть незамедлительным. Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны
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NEPLP продолжит руководить Ивар Аболиньш

Ивар Аболиньш ФОТО: Zane Bitere/LETA

Члены Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) единогласно переизбрали на должность председателя NEPLP Ивара Аболиньша, сообщили агентству LETA в совете.

Также на прежней должности заместителя председателя совета останется Аурелия Иева Друвиете.

В заявлении для прессы Аболиньш отмечает, что NEPLP будет последовательно и твердо продолжать прежний курс - защищать информационное пространство Латвии, противодействовать пиратству и укреплять местные СМИ.

В среду NEPLP начал работу в новом составе - с четырьмя вновь избранными членами совета. На прошлой неделе парламент избрал в совет Аболиньша, Друвиете, Илву Милзараю и Андиса Плаканса.


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