NEPLP продолжит руководить Ивар Аболиньш
Члены Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) единогласно переизбрали на должность председателя NEPLP Ивара Аболиньша, сообщили агентству LETA в совете.
Члены Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) единогласно переизбрали на должность председателя NEPLP Ивара Аболиньша, сообщили агентству LETA в совете.
Также на прежней должности заместителя председателя совета останется Аурелия Иева Друвиете.
В заявлении для прессы Аболиньш отмечает, что NEPLP будет последовательно и твердо продолжать прежний курс - защищать информационное пространство Латвии, противодействовать пиратству и укреплять местные СМИ.
В среду NEPLP начал работу в новом составе - с четырьмя вновь избранными членами совета. На прошлой неделе парламент избрал в совет Аболиньша, Друвиете, Илву Милзараю и Андиса Плаканса.