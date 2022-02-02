Для "Динамо" сезон КХЛ окончен

10 февраля планируется заседание совета директоров КХЛ, во время которого будет принято решение об окончательной остановке сезона регулярного чемпионата.

Есть вероятность, что после зимних Олимпийских игр в Пекине, которые завершатся 20 февраля, команды регулярного чемпионата проведут по три матча, после которых станет понятно распределение в турнирных таблицах. Это будет сделано для того, чтобы определить восемь команд в каждой конференции, которые продолжат борьбу в Кубке Гагарина.

Второй вариант предусматривает, что после Олимпиады сезон КХЛ продолжится сразу матчами плей-офф. Распределение команд в турнирных таблицах будет осуществляться после 45 проведённых матчей.

Ещё одна версия заключается в том, что сезон КХЛ будет отменён и Кубок Гагарина не будет разыгран, правда, этот вариант считается маловероятным.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что сезон-2021/22 для рижского "Динамо" окончен. Эту информацию порталу TVNET подтвердил и один из хоккеистов команды.