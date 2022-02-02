Для "Динамо" сезон КХЛ окончен
Сезон-2021/22 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для рижского "Динамо" подошёл к концу. Об этом свидетельствует информация, попавшая в распоряжение TVNET.
Сезон-2021/22 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для рижского "Динамо" подошёл к концу. Об этом свидетельствует информация, попавшая в распоряжение TVNET.
10 февраля планируется заседание совета директоров КХЛ, во время которого будет принято решение об окончательной остановке сезона регулярного чемпионата.
Есть вероятность, что после зимних Олимпийских игр в Пекине, которые завершатся 20 февраля, команды регулярного чемпионата проведут по три матча, после которых станет понятно распределение в турнирных таблицах. Это будет сделано для того, чтобы определить восемь команд в каждой конференции, которые продолжат борьбу в Кубке Гагарина.
Второй вариант предусматривает, что после Олимпиады сезон КХЛ продолжится сразу матчами плей-офф. Распределение команд в турнирных таблицах будет осуществляться после 45 проведённых матчей.
Ещё одна версия заключается в том, что сезон КХЛ будет отменён и Кубок Гагарина не будет разыгран, правда, этот вариант считается маловероятным.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что сезон-2021/22 для рижского "Динамо" окончен. Эту информацию порталу TVNET подтвердил и один из хоккеистов команды.
Напомним, рижское "Динамо" после 45 матчей набрало 37 очков и занимает последнее, 12-е место в Западной конференции.