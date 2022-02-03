ФОТО: Пресс-фото

Желание сохранить красивую шевелюру и контролировать волосы на теле в 21 веке являются не только женским капризом. Всем нравится ухоженный внешний вид, но еще больше – уверенность в себе, которую он дает. Избавление от лишних волос или трансплантация волос – это вопрос эстетического и психологического комфорта. Мы попросили специалистов в двух разных и все же связанных областей – специалиста по трансплантации волос «Veselības centrs 4» Кристу Упите и дерматолога клиники «Mārupes doktorāts» Агнесе Вейланде рассказать об актуальной для мужчин, но не слишком широко обсуждаемой теме – трансплантации волос и лазерной эпиляции.

Облысение можно победить!

Алопеция или усиленное выпадение волос затрагивает как мужчин, так и женщин, однако мужчинам потерю волос замаскировать сложнее. Выпадение волос чаще всего связано с генетикой, старением, хроническими болезнями, длительным стрессом и другими факторами. Если не удается стимулировать рост волос терапевтическими методами, волосы можно пересадить, используя волосы с затылочной части самого клиента. В этой зоне волосы не подвержены выпадению, и они сохраняют эту особенности после пересадки в другую зону. В «Veselības centrs 4» трансплантацию волос выполняет команда с самым большим опытом в Балтии, используя самый эффективный в мире метод пересадки волос FUE.

Волосы для трансплантации можно получить моторизированным методом, который уменьшает продолжительность процедуры, но является более травматичным и отличается более высоким коэффициентом поврежденных волосяных фолликул, или ручным методом, который более медленный, но щадящий и позволяет получить максимально качественный материал для трансплантации. Полученные с затылка волосы пересаживаются в сделанные микронадрезы в целевой зоне в виде графтов (1–4 группы волос), что обеспечивает пышность волос и впечатляющий результат. Метод подходит и для трансплантации волос, и в зоне бороды и бровей. В этом случае также используются волосы с затылочной части – фолликулы пересаженных волос адаптируются к конкретной зоне и становятся волосами соответствующего типа (волоски бороды или бровей).

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Продолжительность процедуры и ее стоимость зависят от обрабатываемой зоны – объемную манипуляцию можно разделить на несколько этапов. Вернуться к своим ежедневным делам можно уже на следующий день после процедуры, а полноценный результат будет заметен в течение года после трансплантации волос. Стоимость трансплантации волос начинается от 1000 EUR, что, оценивая диапазон цен на международном уровне, считается выгодной ценой. К тому же эта процедура становится все более популярной, поэтому увеличиваются возможности выгодных предложений.

Сила лазера против лишних волос

В отличие от густой шевелюры обильное оволосение тела зачастую больше мешает, а не повышает самооценку. Имидж мужчины сейчас очень важен как в общественной, так и в личной жизни – чрезмерное оволосение создает представление как о брутальном и ненадежном человеке. Несправедливо, но факт. Бритье объемного оволосения, кремы для депиляции или ваксинг означают лишнюю трату времени, вросшие волоски и боль. Требуется мощное решение в прямом смысле этого слова. Здесь превосходным помощником будут технологии эстетической медицины – решения лазерной эпиляции.

ФОТО: Пресс-фото

В основе лазерной эпиляции лежит способность лазерного луча к уничтожению волосяного фолликула, практически навсегда прекращая рост волоска. Хотя во время процедуры используется устройство высокой энергии, платформы лазерной эпиляции оборудованы решениями охлаждения, которые делают процедуру менее болезненной – возможно, вы почувствуете щекотку или ощущение, похожее на прикосновение крапивы, но не более того. Сейчас одним из наиболее мощных и одновременно щадящих решений является платформа лазерной эпиляции Soprano ICE (производитель «Alma Lasers»), которую можно адаптировать к разным типам волосков и которая обеспечивает мощное охлаждение. Следует учесть, что все волосы не растут одновременно, и лазер может уничтожить только фолликулы в фазе роста – в среднем 15–20 % за одну сессию. Поэтому для достижения длительного результата необходимо сделать полноценный курс лазерной эпиляции, который в зависимости от зоны обработки и индивидуальных факторов состоит в среднем из 8 процедур каждые 4–8 недель. Если лазерная эпиляция сделана качественно, выбрав подходящие для типа кожи и волосков мощность и вид лазера, от лишних волосков можно избавиться практически на всю жизнь, возможно, делая одну поддерживающую процедуру один раз в год или два года.

Предложений лазерной эпиляции сейчас очень много, поэтому несколько советов, как избежать услуги низкого качества, бессмысленной траты денег и риска ожогов:

делайте лазерную эпиляцию только у квалифицированного специалиста – процедуру может делать врач с соответствующим опытом или помощник врача/медсестра под наблюдением врача;

устройства для лазерной эпиляции должны быть с маркировкой безопасности CE, подтверждающей соответствие устройства требованиям, установленным в нормативных актах Европейского Союза (ЕС);

не делайте процедуру у специалиста в домашних условиях;

не верьте обещаниям о курсе лазерной эпиляции, состоящем из нескольких процедур – это не соответствует физиологии волосков;

выберите клинику для проведения процедур – медицинские учреждения могут обеспечить качественные, разнообразные технологии и надежных специалистов.

Воспользуйся возможностью!

Хотя забота о внешнем виде не кажется самым важным в стремительной жизни, вы заслуживаете лучшего! Специалисты «Veselības centrs 4» призывают посвятить февраль себе и воспользоваться предложениями клиник, актуальными для мужчин, в рамках акции «Мужское здоровье». Сила и успех начинаются со здоровья и уверенности в себе!