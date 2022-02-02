2 февраля в одном абзаце ⟩ 10 610 случаев Covid-19, Lidl в Кенгарагсе и что происходит с ценами в магазинах

Вы заметили, что ходить в магазин стало дороже? Подорожало большое количество продуктов, если сравнивать цены с прошлогодними, то разница - налицо. Почему так происходит и чего нам ждать в будущем - сегодня обсуждали в передаче "Кто вам платит?". Если вдруг вы пропустили прямой эфир - его стоит посмотреть в записи. Enjoy!