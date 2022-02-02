2 февраля в одном абзаце ⟩ 10 610 случаев Covid-19, Lidl в Кенгарагсе и что происходит с ценами в магазинах

События дня в одном абзаце
Чем дальше, тем меньше хочется говорить и писать про коронавирус, но слов из песни выкинешь - за минувшие сутки
выявлено более 10 тысяч новых случаев. Nav labi - это мягко сказано. Масштабы распространения такие, что в Детской больнице введен запрет на посещение пациентов. Названы и сферы, работники которых в январе заражались чаще всего. Полезная информация о ковиде: врачи объяснили, какие дети могут тяжелее переболеть Covid-19, чем другие, также стали известны результаты исследований о роли витамина D в борьбе с Covid-19. Между тем, далеко не все жители Латвии научились носить маски правильно, Литва отменяет ковид-сертификаты, а Норвегия и Франция снимают часть ограничений. Немного приятной информации: люди получат пособие в 200 евро за ребенка или студента, в Кенгарагсе начинается строительство первого в районе Lidl, выигран крупнейший приз в истории мгновенных лотерей в Латвии. И менее приятной: жители Балдоне удивлены платой по счетам, авария из четырех автомобилей вызвала огромную пробку на ул. Крустпилс, на экзамене по вождению проверку фигур теперь нужно сдавать при настоящем движении, на этой неделе обещают мороз до -20 градусов, для "Динамо" сезон КХЛ окончен. Ну и интересное чтиво, конечно: У Кришьяниса Кариньша особый галстук - с оберегом, История неожиданного успеха: от туриста-должника - до хозяина фирмы с многомиллионным оборотом, Застройка микрорайонов Риги еще держится. Но надолго ли? Информационная операция под военным прикрытием: как Кремль заставляет о себе говорить, El Pais показала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.
Вы заметили, что ходить в магазин стало дороже? Подорожало большое количество продуктов, если сравнивать цены с прошлогодними, то разница - налицо. Почему так происходит и чего нам ждать в будущем - сегодня обсуждали в передаче "Кто вам платит?". Если вдруг вы пропустили прямой эфир - его стоит посмотреть в записи.
Enjoy!
Лиепая, Саулкрасты, Елгава и прочие города в Латвии всем хорошо известны, но знаете ли вы, как их называли раньше?
Давайте проверим! Фото дня: Так будет выглядеть первый магазин Lidl в Кенгарагсе ФОТО: Пресс-фото