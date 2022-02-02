Трагическое ДТП в Адажи: как минимум один из полицейских был пьян

Как выяснила передача, пассажир экипажа муниципальной полиции в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Более подробных комментариев о количестве промилле в организме полицейского стражи порядка журналистам не дали, однако указали, что вскоре последует новая информация.

Напомним, а ночь на субботу, 22 января, на 11-м километре Таллиннского шоссе в Адажи произошла тяжелая авария - в натянутые металлические тросы эвакуатора врезался автомобиль муниципальной полиции Адажского края. Водитель - сотрудник муниципальной полиции - погиб на месте, а двое пострадавших - еще один сотрудник муниципальной полиции и работник эвакуатора - были доставлены в больницу.

Авария произошла после того, как с дороги вылетел автобус и за ним приехал эвакуатор, который выпустил трап и натянул металлические тросы. Через некоторое время быстро ехавший автомобиль Škoda врезался в металлические тросы и наехал на человека.

В свою очередь передача Panorāma Латвийского телевидения сообщает, что

заключение экспертизы по поводу погибшего муниципального полицейского, который в момент аварии управлял автомобилем, еще не получено.

LTV также сообщает, что выживший полицейский еще до выяснения обстоятельств успел написать заявление об отставке, таким образом, возможно, избежав серьезных последствий за выполнение служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.

Адажское самоуправление также ждет результатов экспертизы по поводу умершего сотрудника. Важно также понять, можно ли было трагедию предотвратить.

Panorāma отмечает, что в этом трагическом происшествии по-прежнему много непонятного. Например, почему муниципальные полицейские, которые должны были блокировать дорогу, покинули свой пост, и почему они решили ехать по дороге, на которой ведутся спасательные работы.