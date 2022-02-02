Сотрудники KNAB наведались в Огрскую думу

По словам политика, сотрудники KNAB изъяли документы, связанные с проектом развития деградирующей территории в Парогре. Более подробных комментариев Хелманис не предоставил.

В KNAB также отказались предоставить информацию об этом деле, предложив обратиться в Европейскую прокуратуру - это недавно созданная наднациональная прокуратура, которая расследует преступления, связанные с финансами ЕС.