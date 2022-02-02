Ср, 2.02.2022
На данный момент никто не говорит о том, чтобы НАТО ввязывалось в боевые действия напрямую, поскольку Украина хоть и наш союзник, но не член НАТО. Думаю, если бы такое вторжение случилось, ответ должен был бы быть незамедлительным. Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

Сотрудники KNAB наведались в Огрскую думу

Логотип KNAB ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в среду осуществили процессуальные действия в Огрской думе, подтвердил Латвийскому телевидению мэр Огре Эгил Хелманис.

По словам политика, сотрудники KNAB изъяли документы, связанные с проектом развития деградирующей территории в Парогре. Более подробных комментариев Хелманис не предоставил.

В KNAB также отказались предоставить информацию об этом деле, предложив обратиться в Европейскую прокуратуру - это недавно созданная наднациональная прокуратура, которая расследует преступления, связанные с финансами ЕС.


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