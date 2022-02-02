Сотрудники KNAB наведались в Огрскую думу
Сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в среду осуществили процессуальные действия в Огрской думе, подтвердил Латвийскому телевидению мэр Огре Эгил Хелманис.
Сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в среду осуществили процессуальные действия в Огрской думе, подтвердил Латвийскому телевидению мэр Огре Эгил Хелманис.
По словам политика, сотрудники KNAB изъяли документы, связанные с проектом развития деградирующей территории в Парогре. Более подробных комментариев Хелманис не предоставил.
В KNAB также отказались предоставить информацию об этом деле, предложив обратиться в Европейскую прокуратуру - это недавно созданная наднациональная прокуратура, которая расследует преступления, связанные с финансами ЕС.