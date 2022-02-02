Даугавпилс за 12,75 млн евро купит экологичные автобусы

Для создания в городе комфортного и экологически чистого общественного транспорта реализуется несколько проектов по строительству и реконструкции трамвайных линий, закуплены новые трамваи и автобусы.

В январе в Даугавпилсе завершилась длившаяся год реконструкция трамвайной линии на участке ул. Парадес - ул. Циетокшня - Крепость. С заменой контактной сети движение трамваев стало более безопасным и быстрым.

Продолжается строительство на участке ул. Вайнёдес протяженностью 1,9 км, которое закончится в июне 2023 года. Линия соединит два микрорайона - Химики и Стропы. Всего на строительство трамвайных линий на улицах Циетокшня и Вайнёдес из средств ЕС выделено 10 млн евро.

C 24 января в Даугавпилсе будет курсировать 4-й трамвай по новому маршруту от Хлебокомбината до железнодорожного вокзала.

Как отметил министр сообщения Талис Линкайтс, ему приятно смотреть на уже проделанную работу по развитию общественного транспорта в Даугавпилсе.