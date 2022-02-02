Даугавпилс за 12,75 млн евро купит экологичные автобусы
До конца 2023 года при софинансировании из фондов ЕС Даугавпилс планирует закупить 47 экологичных автобусов на общую сумму 12,75 млн евро, сообщили агентству LETA в Министерстве транспорта.
До конца 2023 года при софинансировании из фондов ЕС Даугавпилс планирует закупить 47 экологичных автобусов на общую сумму 12,75 млн евро, сообщили агентству LETA в Министерстве транспорта.
Для создания в городе комфортного и экологически чистого общественного транспорта реализуется несколько проектов по строительству и реконструкции трамвайных линий, закуплены новые трамваи и автобусы.
В январе в Даугавпилсе завершилась длившаяся год реконструкция трамвайной линии на участке ул. Парадес - ул. Циетокшня - Крепость. С заменой контактной сети движение трамваев стало более безопасным и быстрым.
Продолжается строительство на участке ул. Вайнёдес протяженностью 1,9 км, которое закончится в июне 2023 года. Линия соединит два микрорайона - Химики и Стропы. Всего на строительство трамвайных линий на улицах Циетокшня и Вайнёдес из средств ЕС выделено 10 млн евро.
C 24 января в Даугавпилсе будет курсировать 4-й трамвай по новому маршруту от Хлебокомбината до железнодорожного вокзала.
Как отметил министр сообщения Талис Линкайтс, ему приятно смотреть на уже проделанную работу по развитию общественного транспорта в Даугавпилсе.
"Трамвай в очередной раз стал востребован как современный и дружественный для среды транспорт. Так будет и в ближайшие десятилетия, ведь важно снизить уровень шума и загрязнения воздуха от транспорта в городах, а также уменьшить время, которое приходится проводить в транспортных заторах", - сказал Линкайтс.