Видео ⟩ В Кекаве дрифтеры на BMW чуть не влетели под фуру
Развлечение компании молодых людей в виде дрифта чуть не обернулось трагедий, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Развлечение компании молодых людей в виде дрифта чуть не обернулось трагедий, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Для дрифта и ловли адреналина молодые люди выбрали участок дороги от Кекавы до Риги. Свои героические действия участники поездки снимали на видео, подготовив таким образом заодно и доказательства для стражей порядка. Они проигнорировали других участников движения, в частности, фуру.
Сидевшим в салоне машины явно было весело, хотя в такой ситуации мобильные телефоны все-таки стоило отложить в сторону, а внимание стоило обратить на дорогу. Позднее в соцсетях появилась видеозапись, возможно, сделанная уже из другой машины.
Фура превысила скорость и хотела вызвать аварию с едущей боком BMW, прокомментировал ситуацию автор видеоматериала. Кроме того, водитель дрифтующей машины, якобы, фуру позади не заметил.
На упомянутом участке пути разрешена скорость движения 70 километров в час, а не упомянутые автором 50, кроме того, сомнительно и допущение, что водитель едущей впереди машины не заметил грузовик.
Это больше история о слишком высоком уровне тестостерона, слишком маленьком количестве лет и слишком маленьком негативном опыте. Слава богу, в этот раз все закончилось хорошо. Мы знаем, что люди погибают даже в абсолютно невинных ситуациях", - указал директор "Школы безопасного вождения" Янис Ванкс.
Снятый материал достиг и полиции. Стражам порядка известны факты, способствующие поиску нарушителей.
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