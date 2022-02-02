Видео ⟩ В Кекаве дрифтеры на BMW чуть не влетели под фуру

Для дрифта и ловли адреналина молодые люди выбрали участок дороги от Кекавы до Риги. Свои героические действия участники поездки снимали на видео, подготовив таким образом заодно и доказательства для стражей порядка. Они проигнорировали других участников движения, в частности, фуру.

Сидевшим в салоне машины явно было весело, хотя в такой ситуации мобильные телефоны все-таки стоило отложить в сторону, а внимание стоило обратить на дорогу. Позднее в соцсетях появилась видеозапись, возможно, сделанная уже из другой машины.

Фура превысила скорость и хотела вызвать аварию с едущей боком BMW, прокомментировал ситуацию автор видеоматериала. Кроме того, водитель дрифтующей машины, якобы, фуру позади не заметил.

На упомянутом участке пути разрешена скорость движения 70 километров в час, а не упомянутые автором 50, кроме того, сомнительно и допущение, что водитель едущей впереди машины не заметил грузовик.

"Ни коим образом не оправдываю такую езду по общественным дорогам. Сложно даже найти правильные слова, чтобы прокомментировать.

Это больше история о слишком высоком уровне тестостерона, слишком маленьком количестве лет и слишком маленьком негативном опыте. Слава богу, в этот раз все закончилось хорошо. Мы знаем, что люди погибают даже в абсолютно невинных ситуациях", - указал директор "Школы безопасного вождения" Янис Ванкс.

Снятый материал достиг и полиции. Стражам порядка известны факты, способствующие поиску нарушителей.