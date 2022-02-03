Выявлен 9831 новый случай Covid-19; умерли 12 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:​

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

8 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, четверо были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3928 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5903 человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 5451,3 случая.

Всего вчера было сделано 25 514 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 422 233 жителей Латвии, умерли 4923 зараженных Covid-19.

Госпитализация

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 919 до 929 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

За минувшие сутки госпитализированы 128 пациентов с Covid-19, выписаны 106 человек.

В настоящее время в больницах находятся 856 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 73 человек тяжелое.

Согласно данным NVD, из всех госпитализированных пациентов с Covid-19 у 515 человек это основной диагноз.

Вакцинация

Согласно данным, собранным NVD, на сегодня бустерную дозу вакцины против Covid-19 уже получили 24,13% населения Латвии.

В Латвии хотя бы одну прививку против коронавируса сделали 71,1% всего населения. Завершили курс вакцинации 68,48% жителей, из них 35,246% человек получили также бустерную вакцину.

При пересчете на все население ревакцинированы 24,13% жителей страны.

За минувшие сутки против Covid-19 были вакцинированы 3793 человека, из них 321 вакцинирован первой дозой, 525 получили вторую прививку, 35 вакцинированы вакциной Janssen (Johnson & Johnson) и 2912 человек привиты дополнительно.

Темп вакцинации снижается от недели к неделе уже в течение месяца. Если в начале января в среднем прививалось 10 300 человек в день, то в каждую следующую неделю среднее количество привитых в день снижалось: с 10 января прививалось в среднем 9265 человек в день, на неделе с 17 января - 7367 человек, с 24 января - 5488 человек.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 075 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Пять скончавшихся из 14 были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1402 человека, из них 83 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 30,1 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 4468,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 43,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 714,2 тыс. человек, умерло более 7,9 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлен 6851 случай коронавируса, скончались восемь зараженных Covid-19.

По состоянию на утро четверга госпитализированы 375 пациентов с коронавирусом. 220 из них нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 163 (74,1 процента) невакцинированных и 57 пациентов (25,9 процента), завершивших курс вакцинации.

За сутки проанализированы 12 217 тестов, позитивный результат дал 6851 из них. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных заражались в среднем по 379,8 человека в день, на 100 000 невакцинированных - в среднем по 597,1 человека в день.