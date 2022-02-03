Фото ⟩ Успели в последний момент: в Эстонии спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку

Заметивший нуждающегося в помощи пса в 13:21 человек вызвал на помощь профессиональных спасателей.

Когда спасатели прибыли на место, из покрытой льдом реки торчала только голова животного. Собака, вытащенная из проруби пярнуской командой Ляэнеского спасательного центра, оказалась немецкой овчаркой.

"Сам бы пес не выбрался оттуда. Вынесенная на берег собака была настолько переохлаждена, что задние лапы ее не держали",

- рассказала руководитель по коммуникации Спасательного департамента Марис Мооритс.

Спасатели вытащили собаку из ледяной реки и отнесли в машину. ФОТО: Päästeamet

Поскольку дом и владелец собаки были неизвестны, замерзшее мокрое животное погрузили в пожарную машину и доставили в ветлечебницу Тервекси. В теплой машине пес стал отогреваться и, к счастью, задвигался. Спасатели передали его ветеринарам.

Руководитель ветклиники Тарви Марксон сказал, что, к счастью, кто-то быстро увидел нуждающегося в помощи пса, поэтому вытащенное спасателями животное находится в хорошем состоянии и не нуждается в особом уходе. "Вероятно, он недолго был в холодной воде, может быть, минут двадцать. Он в хорошем состоянии", - сказал Марксон.

В клинике у собаки обнаружили чип, который помог найти хозяина. "Чип был внесен в регистр и данные были доступны. Удивленный владелец сообщил, что собака должна быть дома в саду", - сказал глава клиники, связавшийся с владельцем собаки, и добавил, что десятилетнего Кайзера скоро заберут.

Кайзер 2 февраля отмечает свой второй день рождения. ФОТО: Tarvi Markson

Поскольку температура воды составляет всего несколько градусов выше нуля, быстро наступает переохлаждение. Животное, провалившееся под лед или выпавшее за кромку льда, рискует утонуть, поскольку уже не может выбраться самостоятельно. Хозяину в такой ситуации очень сложно спасти животное. Поэтому домашних животных необходимо держать на поводке во время прогулки у воды, чтобы предотвратить несчастные случаи. Если животное провалилось под лед, его ни в коем случае нельзя спасать самому, надо ждать спасателей.

Особенно бдительными надо быть во время прогулок у реки, поток которой может утащить провалившуюся под лед собаку. Тогда животное уже не сможет хватать воздух на поверхности и утонет.