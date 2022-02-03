Видео ⟩ Виторган ответил Шнурову на оскорбительный клип: "Я видел тебя в разных состояниях"

Актер Максим Виторган записал видеообращение, в котором ответил Шнурову:

"Сережа Шнуров, ты серьезно шутишь по поводу моего пятилетнего сына, мой он или не мой? Мы знакомы с тобой 20 лет, я видел тебя в разных состояниях, я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там много потенциальных покупателей твоего марафона под названием "Группа "Ленинград" - лучший корпоратив".

Ты же был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился-то вообще? Постарайся стареть с достоинством. Хулиган на подсосе. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: "Дядя Шнурик, ты дурак?" - сказал Виторган на видео.

Стоит добавить, что российская журналистка и светская обозревательница Божена Рынска подняла на своей странице в соцсетях тему оскорбления детей, что считает неприемлимым, ведь и ее дочь от предпринимателя Евгения Малашенко ранее публично оскорбляла блогер Вероника Белоцерковская.