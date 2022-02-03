Чт, 3.02.2022
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Видео ⟩ Виторган ответил Шнурову на оскорбительный клип: "Я видел тебя в разных состояниях"

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

В ночь на 2 февраля лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню "Шмарафон", в котором высмеял Ксению Собчак. Она ответила музыканту в Instagram, а следом присоединился и ее бывший супруг Максим Виторган. Он не смог смолчать, ведь в тексте песни есть намек на то, что актер не является биологическим отцом Платона (мальчик появился в браке Собчак и Виторгана), якобы его отец - Сергей Капков.

Актер Максим Виторган записал видеообращение, в котором ответил Шнурову: 

"Сережа Шнуров, ты серьезно шутишь по поводу моего пятилетнего сына, мой он или не мой? Мы знакомы с тобой 20 лет, я видел тебя в разных состояниях, я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там много потенциальных покупателей твоего марафона под названием "Группа "Ленинград" - лучший корпоратив".

Ты же был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился-то вообще? Постарайся стареть с достоинством. Хулиган на подсосе. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: "Дядя Шнурик, ты дурак?" - сказал Виторган на видео. 

Стоит добавить, что российская журналистка и светская обозревательница Божена Рынска подняла на своей странице в соцсетях тему оскорбления детей, что считает неприемлимым, ведь и ее дочь от предпринимателя Евгения Малашенко ранее публично оскорбляла блогер Вероника Белоцерковская. 

Напомним, в песне "Шмарафон" на вокале солистка проекта "Зоя" Ксения Руденко. Она поет в шутливой форме про слухи, связанные с российской телеведущей: намеки на трагическую аварию, в которую попала Ксения ("подумаешь, убила - спешила ж по делам"), и на неверность Виторгану ("ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган"). Название песни "Шмарафон" высмеивает новый онлайн-продукт Ксении, о работе над которым она рассказала после скандального интервью с Еленой Блиновской.


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