Даугавиньш: "Едем бороться за медали"
Опытный нападающий сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш в разговоре с Латвийским телевидением (LTV) заявил, что команда едет на Олимпиаду в Пекин бороться за медали.
Опытный нападающий сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш в разговоре с Латвийским телевидением (LTV) заявил, что команда едет на Олимпиаду в Пекин бороться за медали.
Напомним, в среду, 2 февраля, сборная Латвии по хоккею вылетела в Пекин.
Из-за Covid-19 в составе сборной Латвии произошли небольшие изменения. Положительные результаты тестов были выявлены у защитников Карлиса Чуксте и Артура Кулды, которых заменили Робертс Мамчицс и Наурис Сейейс.
"Ма завоевали право выступать на Олимпиаде. Не едем просто, чтобы участвовать. Будем участвовать в борьбе за медали", - сказал LTV Лаурис Дарзиньш.
37-летний Лаурис Дарзиньш и саночница Элиза Тирума станут знаменосцами латвийской делегации во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Планируется, что в преддверии олимпийского хоккейного турнира сборная Латвии в Пекине проведёт два проверочных матча - 5 февраля против команды Олимпийского комитета России (ОКР) и 7 февраля против Дании.
Сборная Латвии на групповом этапе Олимпиады-2022 сыграет в группе "С" с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.