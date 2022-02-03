Даугавиньш: "Едем бороться за медали"

Напомним, в среду, 2 февраля, сборная Латвии по хоккею вылетела в Пекин.

"Надеемся, что станем чёрной лошадкой и победим сильные команды. Едем бороться за медали. Ждём, когда прибудем туда и начнётся праздник", - сказал Даугавиньш.

Из-за Covid-19 в составе сборной Латвии произошли небольшие изменения. Положительные результаты тестов были выявлены у защитников Карлиса Чуксте и Артура Кулды, которых заменили Робертс Мамчицс и Наурис Сейейс.

"Ма завоевали право выступать на Олимпиаде. Не едем просто, чтобы участвовать. Будем участвовать в борьбе за медали", - сказал LTV Лаурис Дарзиньш.

37-летний Лаурис Дарзиньш и саночница Элиза Тирума станут знаменосцами латвийской делегации во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

Планируется, что в преддверии олимпийского хоккейного турнира сборная Латвии в Пекине проведёт два проверочных матча - 5 февраля против команды Олимпийского комитета России (ОКР) и 7 февраля против Дании.

Сборная Латвии на групповом этапе Олимпиады-2022 сыграет в группе "С" с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).