Чт, 3.02.2022
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Латвийский фигурист Васильев приехал на Олимпиаду без тренера

Денис Васильев ФОТО: EPA/Scanpix

Швейцарский тренер Стефан Ламбьель в своём Instagram сообщил, что не сможет приехать в Пекин к началу олимпийского турнира фигуристов из-за карантина после положительного результата теста на коронавирус.

Под руководством Ламбьеля тренируются Денис Васильев из Латвии и японец Сёма Уно. 

"В прошлую пятницу мой тест на коронавирус был положительным. Непонятно, когда я подвергся воздействию вируса - у меня не было никаких симптомов. Я полностью вакцинирован. Тем не менее, я отправился на самоизоляцию в соответствии со швейцарскими правилами. Сейчас у меня отрицательный результат, но я подожду ещё несколько дней, прежде чем отправиться в Пекин", - написал Ламбьель в сториз своего Instagram.

36-летний тренер отметил, что его подопечные находятся в олимпийской деревне, а он с нетерпением ждёт возможности присоединиться к ним, как только это будет безопасно для всех.

Напомним, на недавно прошедшем чемпионате Европы по фигурному катанию Денис Васильев завоевал бронзовую медаль. Для даугавпилчанина предстоящая Олимпиада станет второй в карьере - в 2018 году он занял 19-е место.

На Олимпидае в Пекине фигуристы выступят в короткой программе 8 февраля, а в произвольной - 10 февраля.


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