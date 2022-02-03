Латвийский фигурист Васильев приехал на Олимпиаду без тренера

Под руководством Ламбьеля тренируются Денис Васильев из Латвии и японец Сёма Уно.

"В прошлую пятницу мой тест на коронавирус был положительным. Непонятно, когда я подвергся воздействию вируса - у меня не было никаких симптомов. Я полностью вакцинирован. Тем не менее, я отправился на самоизоляцию в соответствии со швейцарскими правилами. Сейчас у меня отрицательный результат, но я подожду ещё несколько дней, прежде чем отправиться в Пекин", - написал Ламбьель в сториз своего Instagram.

36-летний тренер отметил, что его подопечные находятся в олимпийской деревне, а он с нетерпением ждёт возможности присоединиться к ним, как только это будет безопасно для всех.

Напомним, на недавно прошедшем чемпионате Европы по фигурному катанию Денис Васильев завоевал бронзовую медаль. Для даугавпилчанина предстоящая Олимпиада станет второй в карьере - в 2018 году он занял 19-е место.