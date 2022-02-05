С 2015 года представитель Латвии на "Евровидение" выбирается при помощи национального отбора - конкурса Supernova. Реализовать это уже невозможно без ведущей Кэти Шенберги, которая в этом году будет вести шоу вместе с музыкантом Лаурисом Рейниксом. В преддверии конкурса портал TVNET взял у Кэти интервью.

"Мне очень нравится работать в прямом эфире, еще с тех пор как помню себя на телевидении, в роли ведущей молодежного шоу SeMS. Мне нравится доза адреналина в тот момент, когда вот-вот стартует прямой эфир. Тогда у меня есть только этот единственный шанс! Когда начнется шоу, уже ничего нельзя будет изменить", - сказала Кэти о возможности вести Supernova в прямом эфире. В этом году она будет делать это с музыкантом и ветераном "Евровидения" Лаурисом Рейниксом. Они давно знакомы, но еще не было возможности что-то вести вместе.

"Это очень интересная встреча! У Лауриса есть большой опыт в ведении шоу. Потому я надеюсь, что он меня научит каким-то фишкам", - отмечает Шенберга.

Это будет уже седьмой конкурс Supernova, и Кэти будет вести его в шестой раз. На вопрос, какую роль Supernova играет в ее жизни и карьере, она отвечает: "В Supernova было много положительных моментов и заминок, но год за годом выступать на этой сцене одно удовольствие. В предыдущие сезоны январь, февраль и декабрь были самыми загруженными месяцами в моей жизни. В этом году я чувствую себя намного спокойнее и увереннее. Конкурс определенно дал мне другой, более широкий взгляд на мир латвийской музыки.

Я могу быть одной из первых, кто увидит молодых артистов на сцене - здесь, на телевидении, иногда это их первое большое выступление. После Supernova их уже можно услышать и в других местах".

Кэти Шенберга и Лаурис Рейникс ФОТО: LTV/ Ģirts Raģelis

Все эти годы Кэти сопереживала участникам Supernova, была рядом с ними в очень эмоциональные моменты их карьеры. На вопрос, как 17 групп и солистов должны настроиться на полуфинал 5 февраля, она ответила: "Я думаю, что этот конкурс преимущественно о самих участниках - как они пробились на сцену Supernova, как выступили и как представили себя. Я всегда старалась поддерживать, присутствовать в эти волшебные моменты, когда они выходят на сцену. За эти годы конкурса я поняла, что для музыкантов очень важна подготовка.

Им следует сделать домашнее задание - надо стараться, поработать и над костюмом, над визуальным образом, подготовить шоу. Необходимо заблаговременно заявить о себе в соцсетях. Не то, что "о, я сейчас пришел сюда, вышел на сцену, у меня есть песня, пожалуйста, возьмите меня"... Вот это мне кажется таким высокомерием.

Это обязательно окупится, если вы будете подготовлены. Будет только один шанс проявить себя в полуфинале! Только те, кто пойдет дальше, смогут отточить свое выступление в большом финале".

Успех тоже важен: "Вечер 5 февраля будет особенным, участникам обязательно понадобится удача. Посмотрим, как будут складываться звезды. Как будут себя чувствовать зрители у телеэкранов - будет ли у них настроение на что-то медленное, романтичное, чего в этом году много или они захотят чего-то позитивного, энергичного и танцевального. Удача определит, кто вытащит счастливый пропуск в большой финал".

На вопрос, есть ли у нее фаворит, Кэти уклончиво отвечает: "Этот год точно будет интересным, ожидается большая и напряженная гонка. Это будет действительно ожесточенная битва! Не буду говорить о своих прогнозах, ведь ведущие должны быть нейтральными. Не стоит показывать свою симпатию.

В своей голове я составила ТОП-3 лучших.

Будет интересно, так как ожидается голосование жюри и зрителей. Посмотрим, победит ли песня, исполнитель или сработает популярность. До этого зрители предпочитали поддерживать уже ранее известных музыкантов, но я также буду держать кулаки за молодых артистов".

Кэти Шенберга ФОТО: LTV/ Ģirts Raģelis

Публике Кэти пожелала: "Я призываю зрителей быть открытыми и подумать - кого мы действительно хотим увидеть на сцене большого конкурса "Евровидение" в Италии? Какого исполнителя и песню? Зрительское голосование будет играть большую роль, поэтому к нему нужно отнестись достаточно серьезно, но сохранить позитив и, возможно, долю иронии над собой и всем происходящим. И обязательно приготовьтесь писать свои комментарии в Twitter! Без них Supernova невозможна".

И как Кэти сама будет готовиться к большому событию?

"Перед полуфиналом обязательно сделаю речевую гимнастику, посмотрю фильм накануне вечера, а в день мероприятия послушаю хорошую музыку. Настроюсь, чтобы я была эмоционально позитивно настроена, чтобы я могла этим поделиться с другими. В действительности, я не могу дождаться. Полуфинал обещает быть классным!".

Ранее сообщалось, что жюри LTV отобрало 16 участников, а седьмого выбрали с помощью интернет голосования. В полуфинале примут участие: Амината, Бейтрисе Хейслере, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, KATŌ, Линда Рушениеце, Маркус Рива, Mēs Jūs Mīlam, Микс Дукурс, Микс Галвановскис, Патрик Петерсон, RAUM, The Coco'nuts и Зелма.