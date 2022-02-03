Чт, 3.02.2022
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СГД выплатила пострадавшим от Covid-19 налогоплательщикам 79,9 млн евро

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Служба государственных доходов (СГД) до вечера 2 февраля выплатила поддержку в размере 79,9 млн евро налогоплательщикам, пострадавшим от кризиса из-за Covid-19, сообщили агентству в СГД.

После получения одобрения Европейской комиссии на выплату поддержки СГД на основании 24 784 заявлений выплатила зарплатные субсидии и гранты на обеспечение потока оборотных средств на общую сумму 79 911 021 евро.

По 16 935 заявлениям выплачены зарплатные субсидии в размере 17 362 454 евро. Всего в СГД поступило 25 137 заявлений на субсидирование заработной платы.

Также по 7849 заявлениям выплачены гранты на обеспечение оборотных средств в размере 62 548 567 евро.

В течение 2021 года СГД приняла 8 695 решений о продлении срока уплаты налогов на общую сумму 194 млн евро, а в непосредственной связи с третьей волной Covid-19 до 2 января этого года было принято 11 решений о продлении срока платежей до 30 июня 2023 года на общую сумму 242 720 евро.

Подать заявку на получение субсидий на заработную плату и гранты на обеспечение оборотных средств за октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года можно было до 17 января 2022 года, а за январь можно подать до 15 февраля 2022 года.

Как сообщалось ранее, с целью помочь предпринимателям и субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность, во время ограничений в стране в связи с быстрым распространением Covid-19, правительство в ноябре прошлого года утвердило программу поддержки для работников, самозанятых лиц и плательщиков патентной платы, а также предприятий.


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