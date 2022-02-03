В Эстонии могут отменить Covid-сертификаты 21 февраля

Глава правительства Кая Каллас сообщила в среду вечером в социальных сетях, что в период кризиса правительство старалось держать общество максимально открытым. "В значительной мере нам это удалось. По сравнению с другими странами действующие в Эстонии контрольные меры значительно мягче", - отметила она.

"Во вторник мы в правительстве решили, что контрольные меры будут смягчаться постепенно, и начнем мы с детей и молодежи. Научный совет, департамент здоровья, врачи и сотрудники здравоохранения, задыхающиеся под большой нагрузкой, призывают при смягчении действовать осторожно. Поэтому мы можем отказаться от использования внутри страны Covid-сертификата, если число госпитализированных с коронавирусом не увеличится в ближайшие недели", - написала Каллас в Facebook.

По словам премьер-министра, партнеры по правящей коалиции договорились о смягчении контрольных мер в Эстонии в три этапа: с 7 февраля не должны будут уходить в карантин дети и школьники, оказавшиеся близкоконтактными в школе, детском саду или кружках по интересам, вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет.

С 14 февраля отменяются ковид-сертификаты для несовершеннолетних и, если по состоянию на 17 февраля в больницы в течение предыдущих 10 дней будет поступать в среднем меньше 25 пациентов с Covid-19 в день, то правительство отменит требование ковид-сертификатов для всех с 21 февраля.