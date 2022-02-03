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Видео ⟩ Кауперс вспомнил, как советовался с вокалистом U2 насчет названия для группы

светлана Бондарчук и Ренарс Кауперс ФОТО: Кадр из видео

Солист группы Prāta Vētra Ренарс Кауперс стал новым гостем YouTube-программы Светланы Бодрачук "Света вокруг света". Музыкант рассказал о том, как он сочиняет песни, и вспомнил о своем знакомстве с "Мумий тролль", "Би-2", U2 и другими мировыми звездами.

Про родство с Лагутенко и "Би-2" 

Ренарс рассказал Светлане Бондарчук о знакомстве с группой "Би-2". В начале 2000-х Prāta Vētra выступали на разогреве у рокеров. Они тогда не знали друг друга. После их сета зал стал звать латвийских звезд на бис, но когда они вышли, техники "Би-2" уже все убрали. Музыканты немного расстроились.

Прошло несколько лет, и Шура Би-2 встретил Ренарса в Юрмале. Он вспомнил, что творилось тогда в зале, и извинился за техников, ведь они не знали, что латвийских музыкантов так будут требовать на бис. Общение было настолько теплым, что Ренарс и Шура сдружились. Артист отмечает, что они не только записали потом совместные песни, ставшие хитами, но и действительно общаются, созваниваются и ходят в гости. 

Любопытный факт: изначально Ренарс не понял слово "иномарки" в песне "Скользкие улицы". Он решил, что речь о наркотических веществах, которые капают на кусочек бумаги и называют "марки". 

Кауперс отмечает, что солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко оказал на него огромное влияние. Еще на концерте в клубе Zero Zone в Риге Ренарс ощутил некое родство с российским музыкантом. 

"Косил чуточку под Илью", - отметил он.

Кауперс думает, что от Ильи Лагутенко он взял прическу, стиль одежды и какие-то манеры в поведении. 

О разговоре с Боно

Ренарс подчеркнул, что огромную роль в жизни группы сыграл фотограф Антон Корбайн. Именно благодаря ему музыканты встретили мировых звезд (участники групп U2, Metallica) и познакомились со знаменитыми продюсерами. Он даже как-то завел разговор с вокалистом U2 Боно (Bono) о названии Prāta Vētra. Спросил легендарного музыканта, как лучше - Prāta Vētra или Brainstorm. На что Боно заметил, что, конечно, английский вариант, потому что "он звучит", а латышское название невозможно выговорить. 

"Ребята, однозначно Brainstorm. Ты приезжаешь в Мехико, выходишь на стадион и говоришь: "We are Brainstorm". Это звучит. Prāta Vētra я же не могу выговорить", - цитирует Боно Ренарс. 

Видео: Интервью Светлане Бондарчук


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