Видео ⟩ Кауперс вспомнил, как советовался с вокалистом U2 насчет названия для группы

Про родство с Лагутенко и "Би-2"

Ренарс рассказал Светлане Бондарчук о знакомстве с группой "Би-2". В начале 2000-х Prāta Vētra выступали на разогреве у рокеров. Они тогда не знали друг друга. После их сета зал стал звать латвийских звезд на бис, но когда они вышли, техники "Би-2" уже все убрали. Музыканты немного расстроились.

Прошло несколько лет, и Шура Би-2 встретил Ренарса в Юрмале. Он вспомнил, что творилось тогда в зале, и извинился за техников, ведь они не знали, что латвийских музыкантов так будут требовать на бис. Общение было настолько теплым, что Ренарс и Шура сдружились. Артист отмечает, что они не только записали потом совместные песни, ставшие хитами, но и действительно общаются, созваниваются и ходят в гости.

Любопытный факт: изначально Ренарс не понял слово "иномарки" в песне "Скользкие улицы". Он решил, что речь о наркотических веществах, которые капают на кусочек бумаги и называют "марки".

Кауперс отмечает, что солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко оказал на него огромное влияние. Еще на концерте в клубе Zero Zone в Риге Ренарс ощутил некое родство с российским музыкантом.

"Косил чуточку под Илью", - отметил он.

Кауперс думает, что от Ильи Лагутенко он взял прическу, стиль одежды и какие-то манеры в поведении.

О разговоре с Боно

Ренарс подчеркнул, что огромную роль в жизни группы сыграл фотограф Антон Корбайн. Именно благодаря ему музыканты встретили мировых звезд (участники групп U2, Metallica) и познакомились со знаменитыми продюсерами. Он даже как-то завел разговор с вокалистом U2 Боно (Bono) о названии Prāta Vētra. Спросил легендарного музыканта, как лучше - Prāta Vētra или Brainstorm. На что Боно заметил, что, конечно, английский вариант, потому что "он звучит", а латышское название невозможно выговорить.

"Ребята, однозначно Brainstorm. Ты приезжаешь в Мехико, выходишь на стадион и говоришь: "We are Brainstorm". Это звучит. Prāta Vētra я же не могу выговорить", - цитирует Боно Ренарс.