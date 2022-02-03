Фото ⟩ Новозеландец потерял паспорт и нашел его через два года в своем сканере. Оказалось, он не один такой

Несколько человек по всему миру (Швеция, Кения, Великобритания и США) нашли свои паспорта, благодаря твиту Найта. Правда, они все уже давно сделали себе новые документы.
Друг прислал мне этот твит, и я уже собирался рассмеяться, но вдруг встал с кровати в три часа ночи и заглянул в свой сканер, которым не пользуюсь. Полгода ада, и мне даже пришлось менять паспорт для экстренной поездки.
Я не шучу, я только что нашел свой паспорт благодаря тебе. К сожалению, я уже заменил его, потому что документ нужен был для поездки в прошлом месяце. Спасибо!
Девушка из Нидерландов нашла таким образом свою студенческую карту, а мужчина из Аризоны - сертификат Covid-19.
Что ж, не два года и не так важно, как паспорт, но моя студенческая карта лежала здесь полгода - с тех пор, как я отсканировала ее и возможно забыла бы, если бы не этот твит. Карточка будет нужна мне в марте.
Один из пользователей рассказал, что он работает в Xerox, и подтвердил, что люди слишком часто забывают важные документы в своих сканерах.
Ну и, конечно же, не обошлось без шуток:
Ребята, спасибо, вы помогли мне найти кота, которого я искал!
Спасибо за твит, нашел круассан!
Надеялся найти отца, впрочем, неважно.