Фото ⟩ Новозеландец потерял паспорт и нашел его через два года в своем сканере. Оказалось, он не один такой

y'all, I lost my passport two years ago and have been using the same PDF scan as a substitute ever since.



this is where I found it today pic.twitter.com/3anuTGOOXz — cal is fine (@_callumknight) January 31, 2022

Несколько человек по всему миру (Швеция, Кения, Великобритания и США) нашли свои паспорта, благодаря твиту Найта. Правда, они все уже давно сделали себе новые документы.

Друг прислал мне этот твит, и я уже собирался рассмеяться, но вдруг встал с кровати в три часа ночи и заглянул в свой сканер, которым не пользуюсь. Полгода ада, и мне даже пришлось менять паспорт для экстренной поездки.

A friend @njorogekui just sent me your post and I was just about to laugh until I got out of bed at 3am and peeked into my disused scanner. 6 months of hell and I even had to get it replaced for emergency travel.



I'm as grateful as I am stumped 🙈😅🤣🤣🤣



Next my ID card🙆🏾‍♂️ pic.twitter.com/EPoahekpWK — Creative Industry Ambassador (@davidmuriithi) February 2, 2022

Я не шучу, я только что нашел свой паспорт благодаря тебе. К сожалению, я уже заменил его, потому что документ нужен был для поездки в прошлом месяце. Спасибо!

I kid you not, I just found my passport cause of your post, sadly I already had to replace it since I needed it for my trip last month but god the coincidence, thank you! pic.twitter.com/mBnQSGPbhn — Theo ✦ cactheo (@cacthebo) February 1, 2022

Девушка из Нидерландов нашла таким образом свою студенческую карту, а мужчина из Аризоны - сертификат Covid-19.

Что ж, не два года и не так важно, как паспорт, но моя студенческая карта лежала здесь полгода - с тех пор, как я отсканировала ее и возможно забыла бы, если бы не этот твит. Карточка будет нужна мне в марте.

Well not 2 years and not as important as a passport, but my student card has been there for 6 months, since I made a scan of it and I probably would have forgotten it again if not for your tweet, when I will need it in march 😅 pic.twitter.com/Cy3oy2oPGL — Romana Pernisch (@pernischova) February 1, 2022

Один из пользователей рассказал, что он работает в Xerox, и подтвердил, что люди слишком часто забывают важные документы в своих сканерах.

Ну и, конечно же, не обошлось без шуток:

Ребята, спасибо, вы помогли мне найти кота, которого я искал!

Guys, you’ve helped me find my cat I was looking for!

Thanks! pic.twitter.com/3hkg21GhN7 — Сергей Аверьянов (@averyanov) February 1, 2022

Спасибо за твит, нашел круассан!

Thank you for this tweet, I managed to find my croissant! pic.twitter.com/Q06vm7ccMs — jung (@jungmergs) February 2, 2022

Надеялся найти отца, впрочем, неважно.