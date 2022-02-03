Чт, 3.02.2022
Общество более 20 лет ждало внедрения депозитной системы Янис Витенбергс, министр экономики
Янис Витенбергс, министр экономики
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Тренды
  • Новозеландец потерял паспорт и нашел его через два года в своем сканере. Оказалось, он не один такой

Фото ⟩ Новозеландец потерял паспорт и нашел его через два года в своем сканере. Оказалось, он не один такой

Новозеландец Каллум Найт рассказал в Twitter, как два года назад потерял паспорт и был вынужден использовать PDF-копию документа. Недавно он нашел его - в крышке сканера! Пользователи соцсети решили заглянуть в свои сканеры и поделились находками, пишет Esquire.ru.

Несколько человек по всему миру (Швеция, Кения, Великобритания и США) нашли свои паспорта, благодаря твиту Найта. Правда, они все уже давно сделали себе новые документы.

Друг прислал мне этот твит, и я уже собирался рассмеяться, но вдруг встал с кровати в три часа ночи и заглянул в свой сканер, которым не пользуюсь. Полгода ада, и мне даже пришлось менять паспорт для экстренной поездки.

Я не шучу, я только что нашел свой паспорт благодаря тебе. К сожалению, я уже заменил его, потому что документ нужен был для поездки в прошлом месяце. Спасибо!

Девушка из Нидерландов нашла таким образом свою студенческую карту, а мужчина из Аризоны - сертификат Covid-19.

Что ж, не два года и не так важно, как паспорт, но моя студенческая карта лежала здесь полгода - с тех пор, как я отсканировала ее и возможно забыла бы, если бы не этот твит. Карточка будет нужна мне в марте.

Один из пользователей рассказал, что он работает в Xerox, и подтвердил, что люди слишком часто забывают важные документы в своих сканерах.

Ну и, конечно же, не обошлось без шуток:

Ребята, спасибо, вы помогли мне найти кота, которого я искал!

Спасибо за твит, нашел круассан!

Надеялся найти отца, впрочем, неважно. 


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back