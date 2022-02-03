Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня

Как сообщает Beijing Daily, 68-летнему актёру было доверено пронести огонь по наиболее популярному среди туристов участку Великой китайской стены. В 2008 году Джеки Чан также участвовал в эстафете олимпийского огня на летних Играх в Пекине.

WATCH: Actor Jackie Chan was part of the Olympic torch relay for this year's Winter Games, carrying the flame atop the Great Wall in China. "I'm very happy. I'm also cold!" he said. https://t.co/lx8nNlLTUz pic.twitter.com/9lsBEBkiKe — TODAY (@TODAYonline) February 3, 2022

"Я встал в 4 утра. Очень горд и счастлив быть факелоносцем на двух Олимпийских играх. Это моя четвёртая Олимпиада. Я счастлив, а ещё я замерз", - сказал Джеки Чан. Во время эстафеты с участием актёра температура воздуха составляла минус 11 градусов по Цельсию.

По словам актёра, эстафета огня символизирует передачу всему миру любви и гармонии. Также Джеки Чан отметил, что проведение её этапа на Великой китайской стене должно привлечь внимание мира к китайской культуре.