Чт, 3.02.2022
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Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня

Джеки Чан ФОТО: AP/Scanpix

Актёр Джеки Чан стал одним из факелоносцев на эстафете олимпийского огня в преддверии официального старта пекинских Игр-2022. 

Как сообщает Beijing Daily, 68-летнему актёру было доверено пронести огонь по наиболее популярному среди туристов участку Великой китайской стены. В 2008 году Джеки Чан также участвовал в эстафете олимпийского огня на летних Играх в Пекине.

"Я встал в 4 утра. Очень горд и счастлив быть факелоносцем на двух Олимпийских играх. Это моя четвёртая Олимпиада. Я счастлив, а ещё я замерз", - сказал Джеки Чан. Во время эстафеты с участием актёра температура воздуха составляла минус 11 градусов по Цельсию.

По словам актёра, эстафета огня символизирует передачу всему миру любви и гармонии. Также Джеки Чан отметил, что проведение её этапа на Великой китайской стене должно привлечь внимание мира к китайской культуре.

Эстафета олимпийского огня завершится в пятницу, 4 февраля, когда факел принесут на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Олимпиада-2022 продлится до 20 февраля.


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