Латвия хочет запустить поезд Тарту - Рига, Минэкономики Эстонии против

Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru vilciens готов вывести дизельные локомотивы и вагоны на линию между двумя городами, но пока не достигнуто соглашение о том, в каких долях стороны будут платить за запуск линии.

Руководитель отдела коммуникаций Pasažieru vilciens Эгил Крутов отметил, что предприятие очень положительно относится к железнодорожному сообщению между Ригой и Тарту и коммерческое предложение отправлено в Тартускую горуправу. "Мы рассчитываем на сотрудничество с Тарту", - сказал Крутов.

Мэр Тарту Урмас Клаас хотел бы, чтобы доехать на поезде из Тарту в Ригу можно было к 2024 году, когда Тарту станет культурной столицей Европы. По его словам, Тартуская мэрия выступает посредником в вопросах железнодорожного сообщения Тарту - Рига и ведет переговоры с Министерством экономики и коммуникаций Эстонии и партнерами из Латвии.

Однако Министерство экономики и коммуникаций по-прежнему считает, что открытие железнодорожной линии Рига - Тарту слишком дорого для правительства. Советник отдела по связям с общественностью министерства Таави Аудо сообщил, что открытие маршрута Тарту - Рига по-прежнему находится на повестке дня, но, к сожалению, эксплуатация пассажирского поезда исключительно за счет доходов от билетов невозможна из-за низкого спроса и недостаточных доходов. По его словам, в Эстонии нет необходимого подвижного состава для запуска пассажирского поезда. "Дизельные поезда необходимы для оказания пассажирской услуги на основе внутригосударственного спроса", - отметил он.

Министерство экономики считает, что ни та, ни другая страна не планирует закупать новые пассажирские поезда для прямого сообщения между Тарту и Ригой. В качестве причины снова приводится принятое три года назад решение, согласно которому к 2028 году железнодорожная сеть Эстонии должна быть электрифицирована, что потребует сначала шести, а затем еще десяти новых электропоездов.