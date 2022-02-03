Видео ⟩ Чичваркин раскрыл секрет "выживаемости" Ксении Собчак

"У Ксении Собчак можно научиться очень важному качеству для российского политика - создавать вокруг себя шесть слоев тефлона, к которому ничего не прилипает. И все это отскакивает ровно с той скоростью, с которой прилетает", - сказал Чичваркин.

Он отметил, что больше о Собчак говорить не хочет, потому что не любит медиаразборки, а свою мысль сформулировал исчерпывающе.

Также в интервью "Грэму" Евгений Чичваркин рассказал о своем отношении к коучингу, марафонам желаний и высказался о политической ситуации в России и мире.