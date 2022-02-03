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Стали известны имена российских знаменосцев на открытии Олимпиады в Пекине

Вадим Шиапчёв ФОТО: AP/Scanpix

Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв будут знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба ОКР.

"Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений", - цитирует РИА "Новости" президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Вадим Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года, а Ольга Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под флагом России. Запрещено использование национального гимна, национальных эмблем или символов. В качестве гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Санкции будут в силе до 16 декабря 2022 года.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 14:00 по латвийскому времени. Игры завершатся 20 февраля.


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