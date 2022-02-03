Чт, 3.02.2022
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Видео ⟩ Вау! Маренис обвёл всю команду и забросил шайбу

Рихард Маренис ФОТО: Joakim Ahlström

Латвийский нападающий Рихард Маренис отметился эффектным взятием ворот в матче HockeyAllsvenskan (втором по силе дивизионе чемпионата Швеции).

Хоккейный клуб HC Vita Hästen, за который выступает Маренис, уступил HV71 из Йёнчёпинга со счётом 3:4.

В середине второго периода клуб Марениса уступал со счётом 0:4, но в заключительном игровом отрезке сумел вернуть встрече интригу.

Третью шайбу HC Vita Hästen за полторы минуты до конца основного времени забросил именно Маренис, который по пути к воротам обыграл пятерых игроков HV71 и отправил шайбу в сетку.

В этом матче Маренис записал на своё счёт также голевую передачу, а после финальной сирены получил 20-минутное удаление за высказываение претензий в адрес арбитра.

28-летний нападающий в этом сезоне провёл во втором по силе дивизионе чемпионата Швеции 17 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач.


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