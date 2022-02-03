Фото, видео ⟩ "Мы не сдадимся! Мы не боимся!": как прошел митинг противников ограничений в Таллинне
Утром в четверг, 3 февраля, на Тоомпеа в Таллинне, Эстония, прошел митинг против коронаограничений, пишет Rus.Postimees.
Утром в четверг, 3 февраля, на Тоомпеа в Таллинне, Эстония, прошел митинг против коронаограничений, пишет Rus.Postimees.
Несмотря на то, что публичное мероприятие было зарегистрировано с участием до 300 человек, по оценке репортера Rus.Postimees, митингующих было значительно больше: от 1000 до 2000. Водителям, чей маршрут этим утром пролегал в непосредственной близости от места событий, был трудно пробиваться через толпу.
Среди митингующих можно было заметить председателя Эстонской консервативной народной партии Мартина Хельме, председателя фонда "В защиту семьи и традиции" Варро Вооглайд и владельца MEM Café Элвиса Брауэра.
В пик заболеваемости коронавирусом протестующие держались рядом друг с другом и не надевали маски. Родители взяли с собой детей. Некоторые из опрошенных признавались, что во время пандемии не соблюдают коронавирусных ограничений и поэтому требуют их отмены.
Одни люди были мирно настроены, другие, наоборот, агрессивно. Вторые не жаловали и журналистов Rus.Postimees: не скупились на оскорбления, а одна женщина даже применила к репортеру физическую силу. Объяснила митингующая свой поступок тем, что СМИ - это ужасно, а все журналисты врут. Были и те, кто не отказывался давать интервью на русском языке.
Мероприятие привлекло и зевак - они подходили к толпе, снимали видео, а затем направлялись кто куда. На месте был замечен и эстонский спецназ.
Люди держали в руках плакаты с изображениями премьер-министра Каи Каллас и министра здоровья и труда Танеля Кийка, которых обвиняли в преступлении против человечества. Кроме того, можно было заметить плакаты с таким лозунгами, как "Мы не отступим! Мы не сдадимся! Мы не боимся!", "Принудительная вакцинация - уголовное преступление", "Снять маски", "Отмените коронапаспорта!" и другие.