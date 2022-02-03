Два хоккеиста сборной Латвии отправились на самоизоляцию

Сразу после прилёта в Китай семеро хоккеистов сборной Латвии сдали положительный тест на Covid-19, поэтому все они были вынуждены пропустить тренировку, которая прошла в четверг. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь LHF Роберт Плявейс.

Он также отметил, что в течение 24 часов эти хоккеисты сдадут ещё два теста, если оба будут отрицательными, тогда игроки уже на следующий день смогут вернуться в расположение команды.

Плявейс также заявил, что тесты в аэропорту особо чувствительные и положительные результаты были выявлены у многих хоккеистов других сборных.

В четверг вечером LHF в своём Twitter написала, что пятеро из этих семерых игроков уже завтра смогут тренироваться, а двоим придётся остаться на самоизоляции.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш в разговоре с "Р-Спорт" также заявил, что пока вместе с командой тренируется лишь один вратарь Ивар Пунненов, так как Янис Калниньш прибудет в Китай через несколько дней, а Кристерс Гудлевскис находится на самоизоляции и ждёт повторного тестирования.

Сборная Латвии на групповом этапе Олимпиады-2022 сыграет в группе "С" с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Галерея: Тренировка сборной Латвии в Пекине