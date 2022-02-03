Видео ⟩ Автомобилист заснял, как платит за "воздух" в бензобаке. АЗС дала комментарий

На кадрах видно, как водитель приехал заправиться на АЗС Viada в Кекаве. Когда мужчина после заправки вытаскивает шланг, счетчик продолжает отсчитывать как объем топлива, так и его стоимость. По сути, водитель в этот момент платит за "воздух" в бензобаке.