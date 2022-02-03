Видео ⟩ Автомобилист заснял, как платит за "воздух" в бензобаке. АЗС дала комментарий
Сегодня, 3 февраля, в соцсети Facebook некий автомобилист опубликовал видео, на котором видно, как на заправочной станции в Кекаве происходит нечто необычное.
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Сегодня, 3 февраля, в соцсети Facebook некий автомобилист опубликовал видео, на котором видно, как на заправочной станции в Кекаве происходит нечто необычное.
На кадрах видно, как водитель приехал заправиться на АЗС Viada в Кекаве. Когда мужчина после заправки вытаскивает шланг, счетчик продолжает отсчитывать как объем топлива, так и его стоимость. По сути, водитель в этот момент платит за "воздух" в бензобаке.
Инцидент прокомментировали представители Viada Latvija.
"Хотим отметить, что в изменчивых зимних условиях любое оборудование может выйти из строя, и в данном случае была констатирована техническая поломка топливного насоса, которая была оперативно устранена при помощи работников обслуживающего сервиса. Выражаем благодарность клиенту, который сообщил сотруднице АЗС о проблеме, лишняя стоимость с клиента не взималась", - говорится в сообщении компании.
Видео очевидца (присутствует ненормативная лексика!)
Viada Мы тоже умеем делать деньги из воздуха!!! У Кекавского кольца🤦♂️Posted by Евгений Снегирев on Wednesday, February 2, 2022