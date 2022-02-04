ФОТО ⟩ На Играх в Пекине выступит более 30 ЛГБТ-спортсменов

В Пекине трансгендеров не будет, а вот спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией приедет более 30. Это, конечно, не сравнится с количеством ЛГБТ-спортсменов на летней Олимпиаде, но если сравнивать с зимними Играми в Пхёнчхане, то количество таких участников возросло в два с половиной раза.

На предстоящих Играх ожидается более 30 ЛГБТ-спортсменов из семи различных видов спорта: Канада (восемь), США (шесть), Великобритания (четыре), Франция (два), Швеция (два) и Чехия (два).

Вот только некоторые из ЛГБТ-спортсменов, которые будут соревноваться в Пекине:

Брюс Моуэт - чемпион мира в смешанном парном разряде по кёрлингу, который будет выступать за Великобританию.

Ирен Вюст - одна из самых титулованных конькобежек в мире. В коллекции 35-летней нидерландки 11 медалей с Олимпийских игр (5 из них золотые). В 2017 году она зарегистрировала отношения с Летицией де Йонг, которая также является конькобежкой.

Белль Брокхофф - для 27-летней чемпионки мира 2021 года в смешанной эстафете по сноуборд-кроссу предстоящая Олимпиада станет дебютной, но в Пекине у австралийки есть все шансы взять золотую медаль. О своей ориентации Брокхофф рассказала всем в 2013 году.

Гийом Сизерон - 27-летний французский фигурист, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, является главным претендентом на золото Олимпиады в танцах на льду. В 2020 году спортсмен опубликовал в Instagram фотографию с партнёром, приурочив публикацию к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией.

Эндрю Блейзер - первый открытый гей в скелетоне. О своей ориентации американец сообщил только в прошлом году.

Тимоти ЛеДюк - американец является первым небинарным спортсменом в истории Игр, который идентифицирует себя как "они"/"их". 31-летний фигурист выступает в парном катании вместе с Эшли Кейн-Гриббл.

Отметим, что Китай декриминализировал гомосексуальность в 1997 году и исключил её из своего официального списка психических расстройств в 2001 году.