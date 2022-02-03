Президент: необходимо улучшить процесс тестирования в школах

Как сообщили в канцелярии президента, сегодня, 3 февраля, в Рижском замке президент встречался с министром образования и науки Анитой Муйжниеце, чтобы обсудить актуальные вопросы образования, в том числе текущую ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в школах.

Министр отметила, что процесс тестирования тесно связан с выявлением контактных лиц, и правительство поручило рассмотреть этот вопрос, а также ситуацию с очередями на тестирование группе оперативного управления.

Во время встречи обсуждалось и предложение Левитса ввести в школах как второй иностранный язык один из официальных языков ЕС.

"Латвия входит в ЕС, мы принадлежим к культурному пространству Европы, и ценности ЕС - наши ценности. Это должно отражаться и в школьной программе", - сказал президент.

Министр поддержала инициативу президента, отметив, что реализация этой цели тесно связана с подготовкой квалифицированных преподавателей.

Президент и Муйжниеце обсудили также начатую в Даугавпилсе реорганизацию школ. Президент подчеркнул, что в Даугавпилсе необходимо укреплять латышскую среду, и латышские школы и детские сады могут этому способствовать.

Министр образования и науки согласилась, что в Даугавпилсе больше, чем в любом другом городе Латвии, необходимо думать не о том, как укреплять школы нацменьшинств, а том, как их интегрировать в латышскую среду.