Организации медиков и пациентов призывают не смягчать ограничения

Именно через две недели прогнозируется наивысшая точка распространения омикрона. Несмотря на то, что сейчас большая часть не болеет тяжело, выросло число случаев заражения медперсонала, в связи с чем осложнено оказание помощи людям, которые по-прежнему заражены дельта-штаммом.

Руководитель Латвийского общества врачей Евгений Калейс указал, что самый болезненный вопрос - что около 400 врачей, медиков или уже заразились, или находятся в карантине.

Фактически уже сейчас мы начали сортировать пациентов, кому оказывать первую помощь,

а для кого ее можно отложить, и, если это состояние ухудшится, то сортировка будет абсолютно неизбежна".

Попросили не отменять ограничения для жителей, если это поможет остановить распространение вируса, и представители интересов пациентов. Многие больные хроническими заболеваниями уже в начале этой недели снова начали ощущать последствия того, что в ковидные отделения отозван персонал из других отделений, в том числе и отделений по оказанию амбулаторных услуг.

Осложнено и получение консультаций семейных врачей, так как вирусом заражены работники практик.

Выслушав эти опасения, Министерство здравоохранения в ближайшее время не планирует резко менять курс, не говоря уже о том, чтобы последовать примеру Литвы, которая в конце недели откажется от системы ковид-сертификатов.

Медики считают, что нужно продолжать использовать ковид-сертификаты, так как во время роста заболеваемости нужно использовать любую возможность снизить неконтролируемые контакты и собрания.