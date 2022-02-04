Пт, 4.02.2022
Ни в коем случае нельзя заболевать специально, а то мы возвратимся в 50-е годы! Мы хотим, чтобы дети погибали от коклюша, полиомиелита и т.д.? Байба Розентале, главврач Латвийского центра инфектологии RAKUS
Байба Розентале, главврач Латвийского центра инфектологии RAKUS
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Организации медиков и пациентов призывают не смягчать ограничения

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Представляющие лечебный персонал и пациентов организации и руководители больниц в четверг, 3 февраля, попросили не смягчать ограничения, а также не вводить изменения в систему ковид-сертификатов еще минимум две недели, сообщают "Новости TV3".

Именно через две недели прогнозируется наивысшая точка распространения омикрона. Несмотря на то, что сейчас большая часть не болеет тяжело, выросло число случаев заражения медперсонала, в связи с чем осложнено оказание помощи людям, которые по-прежнему заражены дельта-штаммом.

Руководитель Латвийского общества врачей Евгений Калейс указал, что самый болезненный вопрос - что около 400 врачей, медиков или уже заразились, или находятся в карантине.

Фактически уже сейчас мы начали сортировать пациентов, кому оказывать первую помощь,

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а для кого ее можно отложить, и, если это состояние ухудшится, то сортировка будет абсолютно неизбежна".

Попросили не отменять ограничения для жителей, если это поможет остановить распространение вируса, и представители интересов пациентов. Многие больные хроническими заболеваниями уже в начале этой недели снова начали ощущать последствия того, что в ковидные отделения отозван персонал из других отделений, в том числе и отделений по оказанию амбулаторных услуг.

Осложнено и получение консультаций семейных врачей, так как вирусом заражены работники практик.

Выслушав эти опасения, Министерство здравоохранения в ближайшее время не планирует резко менять курс, не говоря уже о том, чтобы последовать примеру Литвы, которая в конце недели откажется от системы ковид-сертификатов.

Медики считают, что нужно продолжать использовать ковид-сертификаты, так как во время роста заболеваемости нужно использовать любую возможность снизить неконтролируемые контакты и собрания.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:


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