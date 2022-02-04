Пт, 4.02.2022
Конечно, не очень, зато не в России Маргарита, переехавшая в Латвию из России
Маргарита, переехавшая в Латвию из России
2

Состоится заседание Военного совета. После него Левитс выступит с заявлением

Эгил Левитс ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Сегодня на авиабазе в Лиелварде состоится заседание Военного совета, на котором его руководитель, президент Эгил Левитс обсудит с представителями оборонной сферы актуальные вопросы безопасности.

Повестка заседания совета не разглашается. Как агентство LETA заверили в канцелярии президента, это будет очередное заседание совета, в котором "нет ничего чрезвычайного".

После заседания совета президент выступит с заявлением для СМИ.

В состав Военного совета входят командующий Национальными вооруженными силами (НВС), госсекретарь Минобороны, советник президента по национальной безопасности, представитель НВС в НАТО и Европейском союзе, исполнительный секретарь Минобороны по вопросам развития обороноспособности, начальник объединенного штаба НВС и командир Земессардзе.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back