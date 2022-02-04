Состоится заседание Военного совета. После него Левитс выступит с заявлением

Повестка заседания совета не разглашается. Как агентство LETA заверили в канцелярии президента, это будет очередное заседание совета, в котором "нет ничего чрезвычайного".
После заседания совета президент выступит с заявлением для СМИ.
В состав Военного совета входят командующий Национальными вооруженными силами (НВС), госсекретарь Минобороны, советник президента по национальной безопасности, представитель НВС в НАТО и Европейском союзе, исполнительный секретарь Минобороны по вопросам развития обороноспособности, начальник объединенного штаба НВС и командир Земессардзе.