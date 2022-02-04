Фото ⟩ В гостиницу Линды Мурниеце таинственным образом проник неожиданный гость
Забавной ситуацией в социальных сетях поделилась предприниматель, бывший министр внутренних дел Линда Мурниеце.
Забавной ситуацией в социальных сетях поделилась предприниматель, бывший министр внутренних дел Линда Мурниеце.
Мурниеце рассказала в Twitter, что спасла случайного гостя отеля: "Я спасла маленькое сердечко. Я понятия не имею, как он попал в отель. Окна закрыты, все закрыто. Я нашла его на седьмом этаже. Он сразу улетел, как только я открыла окно".
Izglābu mazu sirsniņu. Nav ne jausmas, kā ielidojis viesnīcā. Logi ciet, viss ciet. Atradu septītajā stāvā. Diezgan žiperīgi aizlidoja, kad atvēru logu pic.twitter.com/DQJSJyseHH— Linda Mūrniece (@murniecelinda) February 2, 2022
Люди в комментариях выдвигали различные предположения о том, как это могло произойти.
Как известно, Мурниеце уже несколько лет управляет гостиницей Hotel Roma. Однако из-за пандемии отель часто пустует.
Недавно Мурниеце поделилась счетом за отопление отеля за декабрь, который всколыхнул социальные сети. Отопление стоит более 4000 евро за неделю.