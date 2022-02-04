Фото ⟩ В гостиницу Линды Мурниеце таинственным образом проник неожиданный гость

Мурниеце рассказала в Twitter, что спасла случайного гостя отеля: "Я спасла маленькое сердечко. Я понятия не имею, как он попал в отель. Окна закрыты, все закрыто. Я нашла его на седьмом этаже. Он сразу улетел, как только я открыла окно".

Izglābu mazu sirsniņu. Nav ne jausmas, kā ielidojis viesnīcā. Logi ciet, viss ciet. Atradu septītajā stāvā. Diezgan žiperīgi aizlidoja, kad atvēru logu pic.twitter.com/DQJSJyseHH — Linda Mūrniece (@murniecelinda) February 2, 2022

Люди в комментариях выдвигали различные предположения о том, как это могло произойти.

Как известно, Мурниеце уже несколько лет управляет гостиницей Hotel Roma. Однако из-за пандемии отель часто пустует.