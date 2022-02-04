Пт, 4.02.2022
Конечно, не очень, зато не в России Маргарита, переехавшая в Латвию из России
Маргарита, переехавшая в Латвию из России

Фото ⟩ В гостиницу Линды Мурниеце таинственным образом проник неожиданный гость

Линда Мурниеце ФОТО: Gints Ivuškāns

Забавной ситуацией в социальных сетях поделилась предприниматель, бывший министр внутренних дел Линда Мурниеце.

Мурниеце рассказала в Twitter, что спасла случайного гостя отеля: "Я спасла маленькое сердечко. Я понятия не имею, как он попал в отель. Окна закрыты, все закрыто. Я нашла его на седьмом этаже. Он сразу улетел, как только я открыла окно".

Люди в комментариях выдвигали различные предположения о том, как это могло произойти.

Как известно, Мурниеце уже несколько лет управляет гостиницей Hotel Roma. Однако из-за пандемии отель часто пустует.

Недавно Мурниеце поделилась счетом за отопление отеля за декабрь, который всколыхнул социальные сети. Отопление стоит более 4000 евро за неделю.


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