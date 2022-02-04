Кариньш повысил зарплату начальнику KNAB

Так, с 1 февраля 2022 года у Страуме установлена зарплата в размере 4814 евро, сообщает агентство LETA.

В Latvijas Vēstnesis доступно распоряжение об установлении зарплаты Страуме, изданное 19 января 2021 года. Оно свидетельствует, что год назад его зарплата составляла 4664 евро. Таким образом, с февраля этого года его зарплата будет увеличена на 150 евро.