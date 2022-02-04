Пт, 4.02.2022
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Байба Розентале, главврач Латвийского центра инфектологии RAKUS
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Кариньш повысил зарплату начальнику KNAB

Екаб Страуме ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал распоряжение о повышении зарплаты начальнику Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) Екабу Страуме, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Так, с 1 февраля 2022 года у Страуме установлена зарплата в размере 4814 евро, сообщает агентство LETA.

Зарплату начальника KNAB, принимая во внимание его квалификацию, устанавливает премьер.

В Latvijas Vēstnesis доступно распоряжение об установлении зарплаты Страуме, изданное 19 января 2021 года. Оно свидетельствует, что год назад его зарплата составляла 4664 евро. Таким образом, с февраля этого года его зарплата будет увеличена на 150 евро.

Согласно доступной в базе данных деклараций должностных лиц информации, в 2020 году Страуме заработал в KNAB 59 293,9 евро.

Страуме вступил в должность начальника KNAB летом 2017 года.


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