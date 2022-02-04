Как успех Меладзе стал началом конца: с чем мирилась бывшая супруга продюсера?

Супруга композитора полностью посвящала себя детям, а после того, как узнала про диагноз сына, и вовсе с головой ушла в материнство. Константин тем временем раскручивал и коллектив под названием "ВИА Гра", который был его давней мечтой.

Яна Сумм долгое время не догадывалась, что у ее мужа может быть какое-то еще увлечение, кроме музыки. И уж тем более что ей следовало бы его ревновать к кому-то из участниц-красоток. Лишь через несколько лет стали появляться некоторые сомнения.

"Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить, а подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее", - цитирует Сумм StarHit.ru.

Яну мучили сомнения, и она позвонила Брежневой. Вера тогда заявила, что у нее с Константином только рабочие отношения. Женщина поняла потом, что это была ложь. Дальше Сумм продолжала получать подтверждение непрекращающимся изменам и решила расторгнуть брак. В этой ситуации ее не поддержали родные, они настаивали на том, что ей следует продолжать играть роль счастливой жены. Но она слишком устала терпеть измены и врать.

Яна согласилась поставить бракоразводный процесс на паузу только в 2013-м, когда Константин Меладзе насмерть сбил 30-летнюю женщину. А потом на пороге их дома появилась Вера. Сумм поняла, что пора это прекращать.

"У меня был один вопрос: "Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!". В ответ - широко открытые глаза: "Просто тогда я посчитала, что так будет лучше". Комментарии излишни. Я поняла, что больше у меня нет времени, ни одного лишнего дня на всю эту "духовность" под названием "ВИА Гра", - подчеркивала Яна.