Обвиненный в домашнем насилии Кристапс Струбергс покинул группу Singapūras satīns

"Друзья мои! Соратники, сторонники! И те, кто думает иначе! Как вы знаете, уже почти год я втянут в публичные разборки с моей бывшей женой Майритой, которая создала мне имидж "человека, бьющего жену", и по непонятным мне причинам, продолжает это делать. Как и в прошлом году, могу только повторить еще раз:
Я не бил свою жену и не подвергал ее какому-либо насилию...
К сожалению, эти публичные объявления затрагивают и всю нашу группу. Заголовки вроде "Жена участника группы Singapūras satīns борется с насилием со стороны супруга" бросают тень на всю группу, в которой помимо меня еще семеро участников, создавая впечатление, что они меня покрывают. Я прекрасно понимаю, что такая огласка наносит удар по развитию и творческому духу группы, что мешает написанию новых песен и создает ложное впечатление обо всем коллективе.
Кристапс Струбергс - это не весь Singapūras satīns, а Singapūras satīns - это не только Кристапс Струбергс. Поэтому, чтобы прекратить упоминание группы в контексте моих личных проблем, с этого момента, пока мы не разрешим наши отношения, я покидаю группу Singapūras satīns.
У моих музыкальных коллег по группе большие и творческие планы, которые я не хочу разрушать. Я очень хочу, чтобы Singapūras satīns достиг новых музыкальных высот. Пусть сейчас и без меня. А пока я продолжу свою борьбу", - написал Струбергс в Instagram.
Это объявление было сделано вскоре после того, как его бывшая жена Майрита Росицка дала интервью у онлайн-журналу Klik, раскрыв ранее невысказанные подробности об отношениях между ними.
Напомним, в прошлом году жена Струберга и мать его двоих сыновей Майрита Росицка написала в Twitter, что желает оставить насильственные отношения, и попросила финансовую поддержку у общества.
https://rusklik.tvnet.lv/7445315/zhena-uchastnika-singapuras-satins-otkryto-o-nasilii-v-seme?preview_token=61fbb37367296