Муйжниеце: Если заболел один ученик, не нужно отправлять на карантин весь класс

В четверг у министра была встреча с президентом Эгилом Левитсом. В ходе нее обсуждались вопросы о нынешней политике тестирования в образовательных учреждениях и сложностях в связи с этим. Министр указала, что заболеваемость в образовательных учреждениях не настолько большая, сколько число учеников, отправленных на удаленную учебу из-за статуса контактных лиц.

Кроме того, Муйжниеце указала, что на следующей неделе Группа по оперативному управлению совместно с экспертами разработает новое решение, согласно которому к очной учебе смогут вернуться дети, которые фактически здоровы, но вынуждены учиться удаленно из-за статуса контактного лица.

"Если пересмотреть условия применения статуса контактных лиц и установить, что, например, таковыми признаются те, кто находился вблизи заболевшего, а не другой конец класса или спортивного зала, то изменится и необходимое количество тестов", - отметила министр.