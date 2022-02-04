Видео ⟩ Альпака покаталась в московском метро

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что альпака ехала по кольцевой линии против правил - сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро . Как отметили в департаменте, в метро можно брать питомцев только в переноске или клетке размером не больше 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.

В ведомстве напомнили, что животное может испугаться происходящего в подземном метро и подвергнуть опасности себя и окружающих: "Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя: если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов".