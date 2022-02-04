Видео ⟩ Альпака покаталась в московском метро
Накануне в московском метро прокатилась альпака. Пользователи в соцсетях делятся видео с животным, пишет Esquire.ru.
Накануне в московском метро прокатилась альпака. Пользователи в соцсетях делятся видео с животным, пишет Esquire.ru.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что альпака ехала по кольцевой линии против правил - сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро. Как отметили в департаменте, в метро можно брать питомцев только в переноске или клетке размером не больше 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.
Ничего необычного, просто альпака в московском метро— #MDK (@mudakoff) February 4, 2022
pic.twitter.com/p86ZogDT5I
Это как они в метро попали?— Евгений (я вам не Димон) (@_jackie76_) February 4, 2022
Альпака pic.twitter.com/oK49effpM2
В ведомстве напомнили, что животное может испугаться происходящего в подземном метро и подвергнуть опасности себя и окружающих: "Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя: если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов".