Пт, 4.02.2022
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Байба Розентале, главврач Латвийского центра инфектологии RAKUS

Видео ⟩ Альпака покаталась в московском метро

Накануне в ​московском метро прокатилась альпака. Пользователи в соцсетях делятся видео с животным, пишет Esquire.ru.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что альпака ехала по кольцевой линии против правил - сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро. Как отметили в департаменте, в метро можно брать питомцев только в переноске или клетке размером не больше 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты.

В ведомстве напомнили, что животное может испугаться происходящего в подземном метро и подвергнуть опасности себя и окружающих: "Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя: если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов".


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